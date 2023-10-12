Tekirdağ'da asayiş operasyonunda 9 şüpheli yakalandı
Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde düzenlenen asayiş operasyonunda 9 şüpheli gözaltına alındı.
Giriş: 12.10.2023 - 15:21 Güncelleme: 12.10.2023 - 15:30
Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde düzenlenen asayiş operasyonunda 9 şüpheli gözaltına alındı.
Çorlu Emniyet Müdürlüğü ekipleri ilçede belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi.
Yapılan aramalarda 7 ruhsatsız av tüfeği, bir ruhsatsız tabanca ve 40 mermi ele geçirildi.
Operasyonda gözaltına alınan 9 kişiden birinin 12 yıl, birinin de 2 yıl kesinleşmiş hapis cezası olduğu belirlendi.