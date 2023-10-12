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        Tekirdağ'da asayiş operasyonunda 9 şüpheli yakalandı

        Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde düzenlenen asayiş operasyonunda 9 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.10.2023 - 15:21 Güncelleme: 12.10.2023 - 15:30
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        Tekirdağ'da asayiş operasyonunda 9 şüpheli yakalandı
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        Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde düzenlenen asayiş operasyonunda 9 şüpheli gözaltına alındı.

        Çorlu Emniyet Müdürlüğü ekipleri ilçede belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi.

        Yapılan aramalarda 7 ruhsatsız av tüfeği, bir ruhsatsız tabanca ve 40 mermi ele geçirildi.

        Operasyonda gözaltına alınan 9 kişiden birinin 12 yıl, birinin de 2 yıl kesinleşmiş hapis cezası olduğu belirlendi.

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