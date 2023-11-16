Tekirdağ'da asayiş
Şarköy ilçesinde üzerinde uyuşturucu ele geçirilen zanlı tutuklandı.
Şarköy ilçesinde üzerinde uyuşturucu ele geçirilen zanlı tutuklandı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ilçe merkezinde durumundan şüphelendikleri E.Ç'yi durdurdu.
Zanlının üzerinde yapılan aramada 8 gram metamfetamin ele geçirildi.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
- Uyuşturucu operasyonunda 4 şüpheli gözaltına alındı
Çerkezköy ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 4 şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ilçede belirlenen adreslerde ve bazı otomobillerde arama yaptı.
Yapılan aramalarda, bir miktar uyuşturucu ele geçirildi.
Gözaltına alınan 4 kişinin emniyetteki işlemleri sürüyor.
- Üst aramasında uyuşturucu ele geçirilen 2 zanlı gözaltına alındı
Saray ilçesinde üzerinde uyuşturucu ele geçirilen 2 şüpheli gözaltına alındı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Ayaspaşa Mahallesi'nde durumundan şüphelendikleri S.A. ve H.M'yi durdurdu.
Şüphelilerin üst aramasında 8 gram eroin ele geçirildi.
Gözaltına alınan zanlıların emniyetteki işlemleri sürüyor.
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