Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Tekirdağ Haberleri

        Tekirdağ'da asayiş

        Şarköy ilçesinde üzerinde uyuşturucu ele geçirilen zanlı tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.11.2023 - 09:25 Güncelleme: 16.11.2023 - 09:25
        ABONE OL
        ABONE OL
        Tekirdağ'da asayiş
        ABONE OL
        ABONE OL

        Şarköy ilçesinde üzerinde uyuşturucu ele geçirilen zanlı tutuklandı.

        İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ilçe merkezinde durumundan şüphelendikleri E.Ç'yi durdurdu.

        Zanlının üzerinde yapılan aramada 8 gram metamfetamin ele geçirildi.

        Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

        - Uyuşturucu operasyonunda 4 şüpheli gözaltına alındı

        Çerkezköy ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 4 şüpheli gözaltına alındı.

        İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ilçede belirlenen adreslerde ve bazı otomobillerde arama yaptı.

        Yapılan aramalarda, bir miktar uyuşturucu ele geçirildi.

        Gözaltına alınan 4 kişinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

        - Üst aramasında uyuşturucu ele geçirilen 2 zanlı gözaltına alındı

        Saray ilçesinde üzerinde uyuşturucu ele geçirilen 2 şüpheli gözaltına alındı.

        İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Ayaspaşa Mahallesi'nde durumundan şüphelendikleri S.A. ve H.M'yi durdurdu.

        Şüphelilerin üst aramasında 8 gram eroin ele geçirildi.

        Gözaltına alınan zanlıların emniyetteki işlemleri sürüyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Hrant Dink'in katili Ogün Samast'a şartlı tahliye! Açıklama geldi
        Hrant Dink'in katili Ogün Samast'a şartlı tahliye! Açıklama geldi
        Nihal ve Bahar Candan kardeşlerin ifadeleri ortaya çıktı!
        Nihal ve Bahar Candan kardeşlerin ifadeleri ortaya çıktı!
        "Asgari" zammı ortalama ücrete yansıdı
        "Asgari" zammı ortalama ücrete yansıdı
        5 aylık hamileydi! Av tüfeğiyle vuruldu!
        5 aylık hamileydi! Av tüfeğiyle vuruldu!
        ABD ile Çin arasında kritik görüşme! Biden ve Şi'den karşılıklı mesajlar
        ABD ile Çin arasında kritik görüşme! Biden ve Şi'den karşılıklı mesajlar
        Doğum gününden bir gün sonra büyük acı!
        Doğum gününden bir gün sonra büyük acı!
        "Evlilik, insanın doğasına aykırı"
        "Evlilik, insanın doğasına aykırı"
        Brezilya’da ‘dayanılmaz’ sıcak hava dalgası!
        Brezilya’da ‘dayanılmaz’ sıcak hava dalgası!
        Ocak operasyonu! Orta sahaya iki aday
        Ocak operasyonu! Orta sahaya iki aday
        Yağmur her yerde! Bu illere önemli uyarı
        Yağmur her yerde! Bu illere önemli uyarı
        Kapanmayı önleyen bütçe kabul edildi
        Kapanmayı önleyen bütçe kabul edildi
        İsrail'in Gazze saldırısı devam etti! Filistinli kanser hastaları Türkiye'de... İşte son gelişmeler
        İsrail'in Gazze saldırısı devam etti! Filistinli kanser hastaları Türkiye'de... İşte son gelişmeler
        Dışişleri Bakanlığı'ndan İsrail'e tepki
        Dışişleri Bakanlığı'ndan İsrail'e tepki
        Hedge fonlar tahvilleri seviyor
        Hedge fonlar tahvilleri seviyor
        Kerem Aktürkoğlu için flaş ayrılık iddiası!
        Kerem Aktürkoğlu için flaş ayrılık iddiası!
        Uçan taksi 10 dakikada 40 kilometre gidecek
        Uçan taksi 10 dakikada 40 kilometre gidecek
        Beşiktaş'a Arjantinli sağ bek!
        Beşiktaş'a Arjantinli sağ bek!
        Kıskançlık kavgası kanlı bitti
        Kıskançlık kavgası kanlı bitti
        Kadıköy'de bisikletli kadını taciz etmişti! Flaş gelişme!
        Kadıköy'de bisikletli kadını taciz etmişti! Flaş gelişme!
        'Arkadaşlar'dan Matthew Perry'ye son veda
        'Arkadaşlar'dan Matthew Perry'ye son veda

        Benzer Haberler

        Tekirdağ'da fuhuş operasyonunda 2 şüpheli tutuklandı
        Tekirdağ'da fuhuş operasyonunda 2 şüpheli tutuklandı
        Tekirdağ'da elektrik kablosu çaldığı iddia edilen şüpheli tutuklandı
        Tekirdağ'da elektrik kablosu çaldığı iddia edilen şüpheli tutuklandı
        Tekirdağ'da Cumhuriyetin 100. yılı fotoğraf sergisi açıldı
        Tekirdağ'da Cumhuriyetin 100. yılı fotoğraf sergisi açıldı
        Ağır bünyeli topraklarda buğdayın derine ekilmemesi tavsiyesi
        Ağır bünyeli topraklarda buğdayın derine ekilmemesi tavsiyesi
        Tekirdağ'da otomobilin çarptığı kadın öldü
        Tekirdağ'da otomobilin çarptığı kadın öldü
        Otomobilin çaptığı Gülşah, gezdirmeye çıkardığı köpeğiyle birlikte öldü
        Otomobilin çaptığı Gülşah, gezdirmeye çıkardığı köpeğiyle birlikte öldü