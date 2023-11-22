Tekirdağ'da uyuşturucu operasyonunda 9 zanlı yakalandı

Tekirdağ'da uyuşturucu ticareti yaptıkları öne sürülen 9 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ticaretini önleme çalışmalarını sürdürüyor.

Bu kapsamda Süleymanpaşa, Muratlı ve Çerkezköy ilçelerinde bazı adreslerde arama yapıldı.

Aramalarda, bir miktar uyuşturucu ele geçirildi.

Adreslerdeki 9 zanlı gözaltına alındı.