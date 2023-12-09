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        Tekirdağ'ın "Kültür Elçileri" köy düğünlerindeki gelenekleri kayıt altına aldı

        Tekirdağ'ın Hayrabolu ilçesinde Hüseyin Korkmaz Anadolu Lisesi 11. ve 12. sınıf öğrencileri, "Geleneğimiz Geleceğimiz" projesi kapsamında, Tekirdağ yöresine ait köy düğünlerindeki gelenekleri kayıt altına aldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.12.2023 - 13:25 Güncelleme: 09.12.2023 - 13:36
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        Tekirdağ'ın "Kültür Elçileri" köy düğünlerindeki gelenekleri kayıt altına aldı
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        Tekirdağ'ın Hayrabolu ilçesinde Hüseyin Korkmaz Anadolu Lisesi 11. ve 12. sınıf öğrencileri, "Geleneğimiz Geleceğimiz" projesi kapsamında, Tekirdağ yöresine ait köy düğünlerindeki gelenekleri kayıt altına aldı.

        Öğretmenleri eşliğinde köylerde yapılan düğünleri takip eden öğrenciler, yeni evlenen çiftler ve aileleri ile görüştü, düğün gelenekleri hakkında bilgi topladı.

        Proje sorumlusu ve Almanca öğretmeni Beyza Nur Dolar, AA muhabirine 2022 yılında başladıkları projeyle unutulmaya yüz tutmuş düğün geleneklerini kayıt altına aldıklarını söyledi.

        Proje kapsamında öğrencilerin eski düğün geleneklerini öğrendiğini aktaran Dolar, amaçlarının geçmiş dönemlerde düğünlerdeki gelenek ve görenekleri gelecek nesillere tanıtmak olduğunu belirtti.

        48 köydeki düğün ve kına gecelerini takip ettiklerini anlatan Dolar, "Köylerde düğünlerde çekimler yaptık. Oradaki büyüklerimizden geleneklerini anlatmalarını istedik. Biz de bunları belgesel haline getirdik."dedi.

        Dolar, öğrencileriyle hiç bilmedikleri gelenek ve görenekleri tanıdıklarını ifade etti.

        Öğrencilerden Fatma Şeyma Engin ise Trakya yöresinin gelenek ve göreneklerini tüm Türkiye'ye anlatmak istediklerini dile getirdi.

        Gittikleri düğünlerde birçok geleneği kayıt altına aldıklarını vurgulayan Engin, "Düğünden sonra güvey sofrası kurulduğunu ve yemek yenildiğini gördük. Gelinlerin ilginç tasarımlarla yüz boyamalarının olduğunu gördük. Gelinin kaynanasına hürmet etmesi amacıyla kucağına oturtulması ve gelinin tatlı dilli olması için şeker yemesi gibi daha önce görmediğimiz farklı düğün geleneklerinin olduğunu öğrendik." diye konuştu.

        Öğrencilerden Ceren Gürel de çektikleri videoları sosyal medya hesaplarından paylaştıklarını ve projelerini tamamladıklarını kaydetti.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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