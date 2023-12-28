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        Tekirdağ'da 4 kişinin yaralandığı silahlı kavga güvenlik kamerasına yansıdı

        Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde, iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 4 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.12.2023 - 12:38 Güncelleme: 28.12.2023 - 12:38
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        Tekirdağ'da 4 kişinin yaralandığı silahlı kavga güvenlik kamerasına yansıdı
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        Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde, iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 4 kişi yaralandı.

        Eski Sanayi Sitesi'nde bir iş yerinin önünde iki grup arasında henüz belirlenemeyen nedenle silahlı kavga çıktı.

        Haber verilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Kavgada yaralanan 4 kişi, 112 Acil Sağlık ekiplerince Çorlu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Kavga, bir iş yerinin güvenlik kamerasınca görüntülendi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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