Tekirdağ'da bir evde 430 litre sahte içki ele geçirildi

Tekirdağ'ın Şarköy ilçesinde jandarma ekiplerince bir evde 430 litre sahte içki ele geçirildi, ev sahibi gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Eriklice Mahallesi'nde ikamet eden K.B'nin evinde sahte içki ürettiği bilgisi üzerine operasyon düzenledi.

Evde yapılan aramada, 430 litre sahte içki ele geçirildi. Gözaltına alınan K.B'nin jandarmadaki işlemleri sürüyor.

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