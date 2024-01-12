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        Ganos Dağı eteklerindeki ormanlarda kış güzelliği

        Tekirdağ'da Ganos Dağı eteklerinde yer alan ormanlarda, kar yağışının ardından güzel görüntüler oluştu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.01.2024 - 12:17 Güncelleme: 12.01.2024 - 12:27
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        Ganos Dağı eteklerindeki ormanlarda kış güzelliği
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        Tekirdağ'da Ganos Dağı eteklerinde yer alan ormanlarda, kar yağışının ardından güzel görüntüler oluştu.

        Tekirdağ-Şarköy yolundaki dağların eteklerinde bulunan ormanlar, her mevsim farklı güzellikler sunuyor.

        Kar yağışıyla beyaza bürünen ormanlar, bu güzergahta yolculuk yapanlara görsel şölen yaşatıyor.

        Yeniköy Mahallesi'nde yaşayan Gülseren Gürkanlar, AA muhabirine, kar yağışı sonrası ormanlık alanların daha da güzel bir görünüme kavuştuğunu söyledi.

        Ağaçların arasından akan derelerin huzur verici olduğunu anlatan Gürkanlar, "Kar yağışıyla Ganos Dağı beyaz gelinliği giydi. Ormanlarda seyrine doyumsuz manzaralar ortaya çıktı. Beyaz örtüyle kaplanan dağlar ve ağaçlar, fotoğraf tutkunlarının da ilgisini çekecek kadar güzel. Bu güzellikleri gören herkes buradan mutlu şekilde ayrılıyor. Ganos Dağı eteklerindeki güzellikler anlatılmakla bitmez, herkes gelip bu güzelliğin tadını çıkarmalı." diye konuştu.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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