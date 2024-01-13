Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Tekirdağ Haberleri

        Tekirdağ'da asayiş

        Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesinde çeşitli suçlardan aranan 5 şüpheli polis ekipleri tarafından yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.01.2024 - 13:57 Güncelleme: 13.01.2024 - 13:59
        ABONE OL
        ABONE OL
        Tekirdağ'da asayiş
        ABONE OL
        ABONE OL

        Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesinde çeşitli suçlardan aranan 5 şüpheli polis ekipleri tarafından yakalandı.

        Alınan bilgiye göre Kapaklı İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri ilçede aranması olan kişilere yönelik çalışma başlattı.

        Düzenlenen operasyonlarda çeşitli suçlardan aranan 5 şüpheli yakalandı.

        Şüphelilerden 4'ü emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı. Diğer şüphelinin işlemleri devam ediyor.

        - Kaçak tütün operasyonu

        Kapaklı ilçesinde 4,5 kilogram kaçak tütün ele geçirdi

        Alınan bilgiye göre, Kapaklı İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri Vatan Caddesinde bulunan bir işyerinde arama yaptı.

        Aramada 4,5 kilogram kaçak tütün, 3 bin adet dolu makaron, 6 bin adet boş makaron ve sigara doldurma makinesi ele geçirdi.

        İşletme sahibine idari para cezası uygulandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Benzer Haberler

        Tekirdağ'da evinde uyuşturucu ele geçirilen 2 zanlı tutuklandı
        Tekirdağ'da evinde uyuşturucu ele geçirilen 2 zanlı tutuklandı
        "Türkiye Yeşil Sanayi Projesi" Tekirdağ'da tanıtıldı
        "Türkiye Yeşil Sanayi Projesi" Tekirdağ'da tanıtıldı
        Tekirdağ'da kış okuluna katılan kursiyerlerin yaptığı eserler sergilendi
        Tekirdağ'da kış okuluna katılan kursiyerlerin yaptığı eserler sergilendi
        Tekirdağ'da uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla 14 şüpheli yakalandı
        Tekirdağ'da uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla 14 şüpheli yakalandı
        Tekirdağ'da kepçenin altında kalan mühendis hayatını kaybetti
        Tekirdağ'da kepçenin altında kalan mühendis hayatını kaybetti
        Maden ocağında kepçenin altında kalan mühendis öldü
        Maden ocağında kepçenin altında kalan mühendis öldü