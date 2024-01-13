Tekirdağ'da asayiş

Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesinde çeşitli suçlardan aranan 5 şüpheli polis ekipleri tarafından yakalandı.

Alınan bilgiye göre Kapaklı İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri ilçede aranması olan kişilere yönelik çalışma başlattı.

Düzenlenen operasyonlarda çeşitli suçlardan aranan 5 şüpheli yakalandı.

Şüphelilerden 4'ü emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı. Diğer şüphelinin işlemleri devam ediyor.

- Kaçak tütün operasyonu

Kapaklı ilçesinde 4,5 kilogram kaçak tütün ele geçirdi

Alınan bilgiye göre, Kapaklı İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri Vatan Caddesinde bulunan bir işyerinde arama yaptı.

Aramada 4,5 kilogram kaçak tütün, 3 bin adet dolu makaron, 6 bin adet boş makaron ve sigara doldurma makinesi ele geçirdi.

İşletme sahibine idari para cezası uygulandı.