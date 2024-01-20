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        Tekirdağ'da uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla 14 zanlı yakalandı

        Tekirdağ'da uyuşturucu ticareti yaptıkları öne sürülen 14 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.01.2024 - 11:49 Güncelleme: 20.01.2024 - 12:12
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        Tekirdağ'da uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla 14 zanlı yakalandı
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        Tekirdağ'da uyuşturucu ticareti yaptıkları öne sürülen 14 şüpheli gözaltına alındı.

        İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin uyuşturucu ticaretinin önlenmesine yönelik çalışmaları kapsamında, Süleymanpaşa, Şarköy, Kapaklı ve Çorlu ilçelerinde bazı otomobil ve adreslerde arama yapıldı.

        Aramalarda, 162 gram bonzai, 60 uyuşturucu hap, 40 gram esrar, 2 hassas terazi, 2 ruhsatsız tabanca ile uyuşturucu satışından elde edildiği değerlendirilen 6 bin lira ele geçirildi.

        Operasyonda 14 şüpheli gözaltına alındı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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