Tekirdağ'da uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla 14 zanlı yakalandı
Tekirdağ'da uyuşturucu ticareti yaptıkları öne sürülen 14 şüpheli gözaltına alındı.
Tekirdağ'da uyuşturucu ticareti yaptıkları öne sürülen 14 şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin uyuşturucu ticaretinin önlenmesine yönelik çalışmaları kapsamında, Süleymanpaşa, Şarköy, Kapaklı ve Çorlu ilçelerinde bazı otomobil ve adreslerde arama yapıldı.
Aramalarda, 162 gram bonzai, 60 uyuşturucu hap, 40 gram esrar, 2 hassas terazi, 2 ruhsatsız tabanca ile uyuşturucu satışından elde edildiği değerlendirilen 6 bin lira ele geçirildi.
Operasyonda 14 şüpheli gözaltına alındı.
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