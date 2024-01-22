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        Tekirdağ'da asayiş

        Marmaraereğlisi ilçesinde üst aramasında uyuşturucu ele geçirilen 2 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.01.2024 - 13:50 Güncelleme: 22.01.2024 - 13:52
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        Tekirdağ'da asayiş
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        Marmaraereğlisi ilçesinde üst aramasında uyuşturucu ele geçirilen 2 şüpheli gözaltına alındı.

        İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Yeniçiftlik Mahallesi'nde şüphe üzerine bir otomobili durdurdu.

        Otomobilde bulunan A.B. ve M.Ç'nin üst aramasında bir miktar uyuşturucu ele geçirildi.

        Şüpheliler gözaltına alındı.

        - Muratlı'da uyuşturucu ele geçirilen otomobil sürücüsü gözaltına alındı

        Muratlı ilçesinde jandarma ekiplerince bir otomobilde uyuşturucu ele geçirildi.

        İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Kırkkepenekli Mahallesi'nde şüphe üzerine bir otomobili durdurdu.

        Otomobilde yapılan aramada 36 uyuşturucu hap ele geçirilirken, otomobil sürücüsü A.G. gözaltına alındı.

        - Hayrabolu'da ev yangını

        Hayrabolu ilçesinde bir evde çıkan yangın kısa sürede söndürüldü.

        Emiryakup Mahallesi'nde A.T'ye ait tek katlı evde belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

        Çevredekilerin durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirmesi üzerine olay yerine itfaiye ekibi sevk edildi.

        Ekiplerin çalışmasıyla söndürülen yangın nedeniyle evde hasar oluştu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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