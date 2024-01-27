Tekirdağ'da uyuşturucu operasyonunda 3 zanlı tutuklandı

Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ticaretiyle mücadele kapsamında Zafer Mahallesi'nde bir evde arama yaptı.

Aramada 380 gram skunk ele geçirildi, şüpheliler M.A, S.M.C, E.Ç. ve A.N. gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan A.N, S.M.C. ve M.A. hakimlikçe tutuklandı, diğer şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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