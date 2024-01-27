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        Tekirdağ'da uyuşturucu operasyonunda 3 zanlı tutuklandı

        Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.01.2024 - 15:07 Güncelleme: 27.01.2024 - 15:14
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        Tekirdağ'da uyuşturucu operasyonunda 3 zanlı tutuklandı
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        Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli tutuklandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ticaretiyle mücadele kapsamında Zafer Mahallesi'nde bir evde arama yaptı.

        Aramada 380 gram skunk ele geçirildi, şüpheliler M.A, S.M.C, E.Ç. ve A.N. gözaltına alındı.

        Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan A.N, S.M.C. ve M.A. hakimlikçe tutuklandı, diğer şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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