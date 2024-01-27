Tekirdağ'da hemzemin geçitte yolcu treninin çarptığı beton mikserinin sürücüsü yaralandı

Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde hemzemin geçitte yolcu treninin çarptığı beton mikserinin sürücüsü yaralandı.

İstanbul-Sofya seferini yapan yolcu treni, Veliköy Mahallesi'ndeki hemzemin geçitte Ufuk Ö. idaresindeki 59 TJ 316 plakalı beton mikserine çarptı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi.

Çarpışma sonucu sürüklenen beton mikserinin yaralanan sürücüsü, 112 Acil Sağlık ekiplerince ilçedeki özel bir hastaneye kaldırıldı.

Tren, beton mikserinin çekilmesiyle seferine devam etti.

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