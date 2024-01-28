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        Tekirdağ'da asayiş

        Hayrabolu ilçesinde bir evden jeneratör ve kablo çaldığı iddia edilen 4 kişi yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.01.2024 - 11:19 Güncelleme: 28.01.2024 - 13:31
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        Tekirdağ'da asayiş
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        Hayrabolu ilçesinde bir evden jeneratör ve kablo çaldığı iddia edilen 4 kişi yakalandı.

        Çene Mahallesi'nde yaşayan Y.A, evinden jeneratör ve kablo çalındığını jandarmaya bildirdi.

        Ekipler yaptığı çalışma sonucu malzemeleri G.G, E.K, C.G. ve H.Ç'nin çaldığını tespit etti.

        Gözaltına alınan şüphelilerin jandarmadaki işlemleri sürüyor.

        -Çerkezköy'de 2 ruhsatsız tabanca ele geçirildi

        Çerkezköy ilçesinde jandarma ekiplerince bir evde 2 ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

        İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Atatürk Mahallesi'nde yaşayan F.A. ve S.K'nın evinde arama yaptı.

        Aramada, 2 ruhsatsız tabanca, 150 fişek ve 25 kaleşnikof tüfek fişeği ele geçirildi.

        Gözaltına alınan zanlıların jandarmadaki işlemleri sürüyor.

        -Üst aramasından uyuşturucu ele geçirilen zanlı gözaltına alındı

        Çerkezköy ilçesinde üst aramasında uyuşturucu ele geçirilen zanlı gözaltına alındı.

        İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Atatürk Mahallesi'nde şüphe üzerine T.T'yi durdurdu.

        Şüphelinin üst aramasından bir miktar bonzai ele geçirildi.

        Zanlı gözaltına alındı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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