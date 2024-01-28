Tekirdağ'da asayiş Hayrabolu ilçesinde bir evden jeneratör ve kablo çaldığı iddia edilen 4 kişi yakalandı.

Hayrabolu ilçesinde bir evden jeneratör ve kablo çaldığı iddia edilen 4 kişi yakalandı.

Çene Mahallesi'nde yaşayan Y.A, evinden jeneratör ve kablo çalındığını jandarmaya bildirdi.

Ekipler yaptığı çalışma sonucu malzemeleri G.G, E.K, C.G. ve H.Ç'nin çaldığını tespit etti.

Gözaltına alınan şüphelilerin jandarmadaki işlemleri sürüyor.

-Çerkezköy'de 2 ruhsatsız tabanca ele geçirildi

Çerkezköy ilçesinde jandarma ekiplerince bir evde 2 ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Atatürk Mahallesi'nde yaşayan F.A. ve S.K'nın evinde arama yaptı.

Aramada, 2 ruhsatsız tabanca, 150 fişek ve 25 kaleşnikof tüfek fişeği ele geçirildi.

Gözaltına alınan zanlıların jandarmadaki işlemleri sürüyor.

-Üst aramasından uyuşturucu ele geçirilen zanlı gözaltına alındı

Çerkezköy ilçesinde üst aramasında uyuşturucu ele geçirilen zanlı gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Atatürk Mahallesi'nde şüphe üzerine T.T'yi durdurdu.

Şüphelinin üst aramasından bir miktar bonzai ele geçirildi.

Zanlı gözaltına alındı.