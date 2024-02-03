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        Cumhur İttifakı Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Yüksel ziyaretlerine devam ediyor

        Cumhur İttifakı Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Cüneyt Yüksel, Şarköy ilçesinde ziyaretlerde bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.02.2024 - 10:43 Güncelleme: 03.02.2024 - 11:16
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        Cumhur İttifakı Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Yüksel ziyaretlerine devam ediyor
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        Cumhur İttifakı Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Cüneyt Yüksel, Şarköy ilçesinde ziyaretlerde bulundu.

        Yüksel, bir kafede düzenlenen programda muhtarlarla bir araya geldi.

        Muhtarların taleplerini dinleyen Yüksel, projelerini anlattı.

        Seçime kadar var güçleriyle sahada olacaklarını belirten Yüksel, Tekirdağ için gerçek belediyecilik vizyonuyla, Şarköy'de değişim, gelişim ve dönüşüm projelerini hayata geçirme yolunda emin adımlarla ilerlediklerini söyledi.

        Yüksel, daha sonra ilçedeki bazı sivil toplum örgütlerini ziyaret etti.

        Yüksel'e ziyaretlerinde AK Parti İl Başkanı Ali Gümüş ve MHP İl Başkanı Süleyman Fethi Şirin eşlik etti.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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