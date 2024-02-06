Tekirdağ'da uyuşturucu ticareti yaptığı iddiasıyla bir şüpheli yakalandı
Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesinde uyuşturucu ticareti yaptığı öne sürülen şüpheli gözaltına alındı.
Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesinde uyuşturucu ticareti yaptığı öne sürülen şüpheli gözaltına alındı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri uyuşturucu ticaretinin önlenmesine yönelik M.Y'nin evinde arama yaptı.
Aramada 2 bin 748 uyuşturucu hap ile suçtan elde edildiği değerlendirilen 5 bin 470 lira ele geçirildi.
Olayla ilgili M.Y. gözaltına alındı.
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