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        GÜNCELLEME - Tekirdağ'da "tefecilik" yaptıkları iddiasıyla yakalanan 4 kişi tutuklandı

        Tekirdağ'da "tefecilik" ve "nitelikli yağma" yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 11 zanlıdan 4'ü tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.03.2024 - 10:17 Güncelleme: 19.03.2024 - 10:17
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        GÜNCELLEME - Tekirdağ'da "tefecilik" yaptıkları iddiasıyla yakalanan 4 kişi tutuklandı
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        Tekirdağ'da "tefecilik" ve "nitelikli yağma" yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 11 zanlıdan 4'ü tutuklandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, söz konusu suçlara karışanlara yönelik Çorlu ve Marmaraereğlisi ilçelerinde belirlenen adreslere operasyon düzenlendi.

        Adreslerdeki aramalarda, bir ruhsatsız tabanca, bir pompalı tüfek, 36 tabanca fişeği, 91 boş senet ve bir kelepçe ele geçirildi.

        Zanlılar, polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

        Cumhuriyet savcılığındaki sorgularının ardından hakimliğe çıkarılan zanlılardan M.U. V.Ç. İ.G. ve S.K. tutuklandı, diğerleri adli kontrol şartıyla salıverildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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