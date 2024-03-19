GÜNCELLEME - Tekirdağ'da "tefecilik" yaptıkları iddiasıyla yakalanan 4 kişi tutuklandı

Cumhuriyet savcılığındaki sorgularının ardından hakimliğe çıkarılan zanlılardan M.U. V.Ç. İ.G. ve S.K. tutuklandı, diğerleri adli kontrol şartıyla salıverildi.

Adreslerdeki aramalarda, bir ruhsatsız tabanca, bir pompalı tüfek, 36 tabanca fişeği, 91 boş senet ve bir kelepçe ele geçirildi.

Tekirdağ'da "tefecilik" ve "nitelikli yağma" yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 11 zanlıdan 4'ü tutuklandı.

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