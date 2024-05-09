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        Tekirdağ'da Kanara Kanyonu'nda bulunan doğal kaya sığınakları tarih meraklılarını çekiyor

        Tekirdağ'daki Kanara Kanyonunda, tarih öncesi çağlarda yerleşim yeri ve kaya mezarları olarak kullanılan doğal kaya sığınakları tarih meraklılarını bekliyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.05.2024 - 12:36 Güncelleme: 09.05.2024 - 12:36
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        Tekirdağ'da Kanara Kanyonu'nda bulunan doğal kaya sığınakları tarih meraklılarını çekiyor
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        Tekirdağ'daki Kanara Kanyonunda, tarih öncesi çağlarda yerleşim yeri ve kaya mezarları olarak kullanılan doğal kaya sığınakları tarih meraklılarını bekliyor.

        Saray ilçesinde Galata Deresi'nin yakınlarında bulunan kanyon, güzelliği ile doğaseverlere tabiatla iç içe, huzur dolu bir ortam sunuyor. Ağaçların arasında yürüyüş yapılabilen kanyonda, ziyaretçiler çadır kurup kamp yapma fırsatı da buluyor.

        Ziyaretçilere eşsiz seyir zevki yaşatan kanyon, doğanın tadını çıkartmak isteyenleri ve tarih meraklılarını bekliyor.

        Tekirdağ Kültür ve Turizm Müdürü Ahmet Hacıoğlu, AA muhabirine Tekirdağ'ın önemli bir turizm merkezi olduğunu söyledi.

        Ormanlarla kaplı Saray ilçesinin doğal turizm için cazip yerlerden birisi olduğunu aktaran Hacıoğlu, "Kanara Kanyonu geçmişi antik çağlara kadar dayanan önemli bir yer. Bir dönem yerleşim yeri olarak kullanılmış, kaya mezarları olarak kullanılmış. Etrafı ağaçlarla kaplı çok güzel bir kanyon. Burada aynı zamanda mağaralar da bulunuyor. Doğal güzelliklerle suyun birleşmesi doğaseverlerin ilgisini çekiyor." dedi.

        Hacıoğlu, kanyondaki tarih öncesi çağlarda yerleşim yeri ve kaya mezarları olarak kullanılan doğal kaya sığınaklarının tarih meraklılarının ilgisini çektiğini dile getirdi.

        Kanyonun son yıllarda yürüyüş yapanların, kamp yapanların ve doğa tutkunlarının ilgi odağı haline gelmeye başladığını belirten Hacıoğlu, "Kamp ve karavan tutkunları da bölgeye geliyor. Kanyona gelen herkes doğanın sunduğu güzelliklerden faydalanıyor. Burası 2019 yılında da doğal sit alanı olarak ilan edilmişti. Kanyonda bulunan mağaraların turizme kazandırılması için de çalışma yapıyoruz." ifadelerini kullandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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