Tekirdağ'da "Koruyucu Aile Şenliği" yapıldı

Tekirdağ'da Koruyucu Aile Günü kapsamında "Koruyucu Aile Şenliği" düzenlendi.

Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünce, Tekirdağ Kent Ormanında düzenlenen etkinlikte koruyucu aileler bir araya geldi.

Etkinlikte çocuklar için çeşitli yarışmalar düzenlenirken, programın ardından ailelere ikramlarda bulunuldu.

Aile ve Sosyal Hizmetler Müdürü Hüseyin Özdemir, AA muhabirine, insanların koruyucu aile olarak çocukların hayallerini gerçekleştirdiklerini söyledi.

Koruyucu Aile Günü kapsamında kentte çeşitli etkinlikler düzenleyeceklerini ifade eden Özdemir, "Yapacağımız etkinliklerle farkındalık oluşturmak istiyoruz. Bugünde koruyucu ailelerimizle bir araya geldik. Burada ailelerin kaynaşmasına vesile oluyoruz. Çocuklar için çeşitli yarışmalar, animasyon gösterileri yapılıyor. İnsanlaara etkinliklerde koruyucu aile modelinin tanıtılması içinde bilgilendirme yapıyoruz. Koruyucu aile çok önemli ne kadar çok aile olursa o kadar fazla çocuğumuz aile ortamına kavuşmuş olur. Tekirdağ'da 155 koruyucu ailemiz var bunun sayısını artırmak istiyoruz. İnsanlarımız bu konuda çok duyarlı." dedi.