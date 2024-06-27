Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Tekirdağ Haberleri

        Tekirdağ'da "Koruyucu Aile Şenliği" yapıldı

        Tekirdağ'da Koruyucu Aile Günü kapsamında "Koruyucu Aile Şenliği" düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.06.2024 - 14:29 Güncelleme: 27.06.2024 - 14:29
        ABONE OL
        ABONE OL
        Tekirdağ'da "Koruyucu Aile Şenliği" yapıldı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Tekirdağ'da Koruyucu Aile Günü kapsamında "Koruyucu Aile Şenliği" düzenlendi.

        Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünce, Tekirdağ Kent Ormanında düzenlenen etkinlikte koruyucu aileler bir araya geldi.

        Etkinlikte çocuklar için çeşitli yarışmalar düzenlenirken, programın ardından ailelere ikramlarda bulunuldu.

        Aile ve Sosyal Hizmetler Müdürü Hüseyin Özdemir, AA muhabirine, insanların koruyucu aile olarak çocukların hayallerini gerçekleştirdiklerini söyledi.

        Koruyucu Aile Günü kapsamında kentte çeşitli etkinlikler düzenleyeceklerini ifade eden Özdemir, "Yapacağımız etkinliklerle farkındalık oluşturmak istiyoruz. Bugünde koruyucu ailelerimizle bir araya geldik. Burada ailelerin kaynaşmasına vesile oluyoruz. Çocuklar için çeşitli yarışmalar, animasyon gösterileri yapılıyor. İnsanlaara etkinliklerde koruyucu aile modelinin tanıtılması içinde bilgilendirme yapıyoruz. Koruyucu aile çok önemli ne kadar çok aile olursa o kadar fazla çocuğumuz aile ortamına kavuşmuş olur. Tekirdağ'da 155 koruyucu ailemiz var bunun sayısını artırmak istiyoruz. İnsanlarımız bu konuda çok duyarlı." dedi.

        Özdemir, koruyucu aile yanında çocukların ev ortamında büyüdüğünü aktararak, kurum olarak koruyucu aile modelinin yaygınlaştırılmasını teşvik etmeye çalıştıklarını dile getirdi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Merkez Bankası faiz kararını açıkladı
        Merkez Bankası faiz kararını açıkladı
        Evlerinin bahçesinde baba kızı vurdular! Zanlılar en yakınları!
        Evlerinin bahçesinde baba kızı vurdular! Zanlılar en yakınları!
        MSB'den 3.Dünya Savaşı açıklaması
        MSB'den 3.Dünya Savaşı açıklaması
        Çılgın Türkler geri döndü!
        Çılgın Türkler geri döndü!
        103 vukuatı 138 yıl hapis cezası vardı... Firari kadın şüpheli yakalandı!
        103 vukuatı 138 yıl hapis cezası vardı... Firari kadın şüpheli yakalandı!
        Avrupa Avrupa duy sesimizi!
        Avrupa Avrupa duy sesimizi!
        Yasayla neler değişiyor?
        Yasayla neler değişiyor?
        Ölüm Grubu'nda bir mucize: Avusturya!
        Ölüm Grubu'nda bir mucize: Avusturya!
        İstanbul Havalimanı zirvede!
        İstanbul Havalimanı zirvede!
        EURO 2024'te hayal kırıklığı yaşayanlar!
        EURO 2024'te hayal kırıklığı yaşayanlar!
        'Cinsel istismara uğradım'
        'Cinsel istismara uğradım'
        "Enlerin" turnuvası EURO 2024!
        "Enlerin" turnuvası EURO 2024!
        Damatlarını sokak ortasında katlettiler!
        Damatlarını sokak ortasında katlettiler!
        1957'deki depremle yerleşik yaşam sona erdi... Burası 'hayalet köy'
        1957'deki depremle yerleşik yaşam sona erdi... Burası 'hayalet köy'
        "Bunalıma girdim"
        "Bunalıma girdim"
        Sen neymişsin be Taylor!
        Sen neymişsin be Taylor!
        Mini etek giyiyor diye karısını vurdu, serbest kaldı!
        Mini etek giyiyor diye karısını vurdu, serbest kaldı!
        İran'da seçime bir gün kala kritik hamle
        İran'da seçime bir gün kala kritik hamle
        Genç yaşta Parkinson vakaları artıyor!
        Genç yaşta Parkinson vakaları artıyor!
        "Müzik endüstrisi bir 'endüstri' bile değil"
        "Müzik endüstrisi bir 'endüstri' bile değil"

        Benzer Haberler

        Tekirdağ'da bir otomobilin hopörlerine gizlenmiş 12 gram eroin ele geçirild...
        Tekirdağ'da bir otomobilin hopörlerine gizlenmiş 12 gram eroin ele geçirild...
        Tekirdağ'da asayiş
        Tekirdağ'da asayiş
        Görsel cazibesi fotoğraf tutkunlarını lavanta tarlalarına çekiyor
        Görsel cazibesi fotoğraf tutkunlarını lavanta tarlalarına çekiyor
        Tekirdağ'da tartıştığı oğlunu tüfekle öldüren baba tutuklandı
        Tekirdağ'da tartıştığı oğlunu tüfekle öldüren baba tutuklandı
        Tekirdağ'dan kısa kısa
        Tekirdağ'dan kısa kısa
        Tekirdağ'da okuldan hırsızlık yapan 3 şüpheli yakalandı
        Tekirdağ'da okuldan hırsızlık yapan 3 şüpheli yakalandı