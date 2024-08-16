Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Tekirdağ Haberleri

        Tekirdağ'da "Hasat Bayramı" etkinliği düzenledi

        Tekirdağ'da Hayrabolu Belediyesince "Ayçiçek Hasat Bayramı" etkinliği düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.08.2024 - 18:30 Güncelleme: 16.08.2024 - 18:30
        ABONE OL
        ABONE OL
        Tekirdağ'da "Hasat Bayramı" etkinliği düzenledi
        ABONE OL
        ABONE OL

        Tekirdağ'da Hayrabolu Belediyesince "Ayçiçek Hasat Bayramı" etkinliği düzenlendi.

        Hayrabolu Belediye Başkanı Tuncer Başoğlu, "32. Ayçiçeği Festivali" kapsamında Çene Mahallesi'nde düzenlenen etkinlikte yaptığı konuşmada, Tekirdağ'ın, önemli bir tarım kenti olduğunu söyledi.

        Ayçiçeğinin Trakya'nın en önemli tarım ürünlerinden olduğunu ifade eden Başoğlu, "Çiftçiler üretmek için, ülke ekonomisine katkı sunmak için yıl boyunca alın teri döküyor. Hasatla birlikte çiftçilerimiz bir yıllık emeğinin karşılığını alıyor. Bu yıl da üreticilerimiz için bereketli bir hasat olmasını temenni ediyoruz. İlimizde yeni başlayan hasat 1 ay boyunca devam edecek. Bütün çiftçilerimizin yüzünün gülmesini diliyoruz. Çiftçilerimiz fedakarca üretmeye ekonomiye katkı sunmaya devam edecek." dedi.

        Başoğlu, ayçiçeğinin bu yıl kuraklıktan etkilendiğini aktararak, üreticilerin her şeye rağmen üretimden vazgeçmediğini dile getirdi.

        Etkinlik kapsamında yapılan çekilişte çiftçilere yerli ayçiçeği ve buğday tohumu ile ayçiçeği yağı hediye edildi.

        Konuşmaların ardından Belediye Başkanı Başoğlu, biçerdövere binerek ayçiçeği hasadı yaptı.

        Programa, ilçe protokolü, siyasi parti temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        SON DAKİKA! TBMM'de Can Atalay görüşmesi! Meclis toplandı
        SON DAKİKA! TBMM'de Can Atalay görüşmesi! Meclis toplandı
        Altında yeni rekor
        Altında yeni rekor
        16 Ağustos 2024: Bugün ne oldu?
        16 Ağustos 2024: Bugün ne oldu?
        Maymun Çiçeği virüsü nasıl bulaşır? Hastalığın belirtileri neler?
        Maymun Çiçeği virüsü nasıl bulaşır? Hastalığın belirtileri neler?
        Beşiktaş'taki cip faciasında sürücü tutuklandı, ifadesi ortaya çıktı
        Beşiktaş'taki cip faciasında sürücü tutuklandı, ifadesi ortaya çıktı
        Acı olay: Arı soktuktan sonra öldü!
        Acı olay: Arı soktuktan sonra öldü!
        TFF'den play-off ertelemesi!
        TFF'den play-off ertelemesi!
        Manisa, Bolu, İzmir, Aydın, Karabük ve Bodrum'da orman yangını: Söndürme çalışmalarında son durum
        Manisa, Bolu, İzmir, Aydın, Karabük ve Bodrum'da orman yangını: Söndürme çalışmalarında son durum
        ABD yeni bir ateşkes önerisi sundu
        ABD yeni bir ateşkes önerisi sundu
        Arda Turan’ın rekorunu kıracak mı?
        Arda Turan’ın rekorunu kıracak mı?
        Galatasaray, Tümosan Konyaspor deplasmanında
        Galatasaray, Tümosan Konyaspor deplasmanında
        "9'dan 5'e mesai son bulabilir"
        "9'dan 5'e mesai son bulabilir"
        Vurulduğu anlar ortaya çıktı
        Vurulduğu anlar ortaya çıktı
        İsyan etti
        İsyan etti
        Ülke puanı sıralamasında son durum!
        Ülke puanı sıralamasında son durum!
        Stres saçları beyazlatıyor mu? Bilim dünyası sorunun cevabını verdi
        Stres saçları beyazlatıyor mu? Bilim dünyası sorunun cevabını verdi
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        Yapı ruhsatlarında sert gerileme
        Yapı ruhsatlarında sert gerileme
        Mucize yaratan esneme hareketi
        Mucize yaratan esneme hareketi
        Hekimlerle tamam mı devam mı? Bir tek o özelliğin yeri doldurulamıyor
        Hekimlerle tamam mı devam mı? Bir tek o özelliğin yeri doldurulamıyor

        Benzer Haberler

        Beşiktaş'ta cipiyle yol kenarında yürüyen kadına çarpan zanlı Tekirdağ'da t...
        Beşiktaş'ta cipiyle yol kenarında yürüyen kadına çarpan zanlı Tekirdağ'da t...
        İstanbul Beşiktaş'ta ciple kadına çarpıp kaçan sürücü tutuklandı
        İstanbul Beşiktaş'ta ciple kadına çarpıp kaçan sürücü tutuklandı
        FLAŞ
        FLAŞ
        Tekirdağ tescilli lezzetleriyle öne çıkıyor
        Tekirdağ tescilli lezzetleriyle öne çıkıyor
        Tekirdağ'da 32. Ayçiçek Festivalinde Suzan Kardeş konser verdi
        Tekirdağ'da 32. Ayçiçek Festivalinde Suzan Kardeş konser verdi
        Tekirdağ'dan kısa kısa
        Tekirdağ'dan kısa kısa