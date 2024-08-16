Tekirdağ'da "Hasat Bayramı" etkinliği düzenledi

Tekirdağ'da Hayrabolu Belediyesince "Ayçiçek Hasat Bayramı" etkinliği düzenlendi.

Hayrabolu Belediye Başkanı Tuncer Başoğlu, "32. Ayçiçeği Festivali" kapsamında Çene Mahallesi'nde düzenlenen etkinlikte yaptığı konuşmada, Tekirdağ'ın, önemli bir tarım kenti olduğunu söyledi.

Ayçiçeğinin Trakya'nın en önemli tarım ürünlerinden olduğunu ifade eden Başoğlu, "Çiftçiler üretmek için, ülke ekonomisine katkı sunmak için yıl boyunca alın teri döküyor. Hasatla birlikte çiftçilerimiz bir yıllık emeğinin karşılığını alıyor. Bu yıl da üreticilerimiz için bereketli bir hasat olmasını temenni ediyoruz. İlimizde yeni başlayan hasat 1 ay boyunca devam edecek. Bütün çiftçilerimizin yüzünün gülmesini diliyoruz. Çiftçilerimiz fedakarca üretmeye ekonomiye katkı sunmaya devam edecek." dedi.