Tekirdağ'da mantar toplarken kaybolan çift bulundu
Tekirdağ'da mantar toplarken kaybolan karı, koca ekiplerin çalışmasıyla bulundu.
Tekirdağ'da mantar toplarken kaybolan karı, koca ekiplerin çalışmasıyla bulundu.
Kapaklı ilçesinde İkiz Göller mevkisindeki ormanlık alanda mantar arayan Behliye E. (34) ve eşi Selami E. (37) dönüş yolunu bulamayınca, durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.
İhbar üzerine bölgeye jandarma ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin 2 saatlik çalışması sonucu ulaşılan Behliye E. ve Selami E. çifti, jandarma ekiplerine teşekkür etti.
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