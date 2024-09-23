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        Tekirdağ'da polis ekiplerinin bilgilendirme çalışmaları sürüyor

        Tekirdağ Emniyet Müdürlüğü ekipleri Süleymanpaşa ilçesinde bilgilendirme faaliyeti gerçekleştirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.09.2024 - 09:25 Güncelleme: 23.09.2024 - 09:25
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        Tekirdağ'da polis ekiplerinin bilgilendirme çalışmaları sürüyor
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        Tekirdağ Emniyet Müdürlüğü ekipleri Süleymanpaşa ilçesinde bilgilendirme faaliyeti gerçekleştirdi.

        Narkotik Suçlarla Mücadele Şube ekipleri, ilçede düzenlenen etkinlikte vatandaşları bilgilendirme çalışması yaptı.

        Ekipleri ilçede düzenlenen bir konser öncesi sahneye çıkarak Narkotik Veri Analiz Sistemi'ni (NARVAS) tanıttı.

        Vatandaşları bilgilendirmek için sunum yapan ekipler, uyuşturucu ve uyarıcı madde kullanımıyla mücadelenin devam edeceğini belirtti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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