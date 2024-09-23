Tekirdağ'da kazadan sonra terk edilen otomobilde 55 bin 398 sentetik ecza bulundu
Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde kaza yaptıktan sonra terk edilen otomobilde 55 bin 398 sentetik ecza ele geçirildi.
Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde kaza yaptıktan sonra terk edilen otomobilde 55 bin 398 sentetik ecza ele geçirildi.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Çerkezköy-Çorlu kara yolunda yaptıkları kontrolde kaza yapmış bir otomobil olduğunu fark etti.
Ekiplerce yapılan incelemede aracın kazanın ardından terk edilmiş olduğu belirlendi.
Otomobilde yapılan aramada 55 bin 398 sentetik ecza ele geçirildi.
Jandarma ekipleri zanlının yakalanmasına yönelik çalışmalarını sürdürüyor.
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