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        Tekirdağ'da kazadan sonra terk edilen otomobilde 55 bin 398 sentetik ecza bulundu

        Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde kaza yaptıktan sonra terk edilen otomobilde 55 bin 398 sentetik ecza ele geçirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.09.2024 - 11:27 Güncelleme: 23.09.2024 - 11:32
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        Tekirdağ'da kazadan sonra terk edilen otomobilde 55 bin 398 sentetik ecza bulundu
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        Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde kaza yaptıktan sonra terk edilen otomobilde 55 bin 398 sentetik ecza ele geçirildi.

        İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Çerkezköy-Çorlu kara yolunda yaptıkları kontrolde kaza yapmış bir otomobil olduğunu fark etti.

        Ekiplerce yapılan incelemede aracın kazanın ardından terk edilmiş olduğu belirlendi.

        Otomobilde yapılan aramada 55 bin 398 sentetik ecza ele geçirildi.

        Jandarma ekipleri zanlının yakalanmasına yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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