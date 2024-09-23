Tekirdağ'da kazadan sonra terk edilen otomobilde 55 bin 398 sentetik ecza bulundu

Otomobilde yapılan aramada 55 bin 398 sentetik ecza ele geçirildi.

Ekiplerce yapılan incelemede aracın kazanın ardından terk edilmiş olduğu belirlendi.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Çerkezköy-Çorlu kara yolunda yaptıkları kontrolde kaza yapmış bir otomobil olduğunu fark etti.

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