Tekirdağ'da asayiş

Ekipler, Cami Atik Mahallesi'nde şüphe üzerine durdurulan otomobilde yaptığı aramada 14 bin 380 makaron ele geçirdi.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, tütün ve tütün mamulleri kaçakçılığının önlenmesine yönelik çalışma yaptı.

Malkara ilçesinde bir otomobilde 14 bin 380 bin makaron (filtreli sigara kağıdı) ele geçirildi.

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