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        Tekirdağ'da asayiş

        Malkara ilçesinde bir otomobilde 14 bin 380 bin makaron (filtreli sigara kağıdı) ele geçirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.09.2024 - 08:53 Güncelleme: 24.09.2024 - 08:53
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        Tekirdağ'da asayiş
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        Malkara ilçesinde bir otomobilde 14 bin 380 bin makaron (filtreli sigara kağıdı) ele geçirildi.

        İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, tütün ve tütün mamulleri kaçakçılığının önlenmesine yönelik çalışma yaptı.

        Ekipler, Cami Atik Mahallesi'nde şüphe üzerine durdurulan otomobilde yaptığı aramada 14 bin 380 makaron ele geçirdi.

        Sürücü hakkında adli işlem başlatıldı.

        - Ruhsatsız tabanca ele geçirildi

        Çorlu ilçesinde bir şüphelinin üst aramasında ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

        İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Cemaliye Mahallesi'nde şüphe üzerine T.Ö'yü durdurdu.

        Şüphelinin üst aramasında ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

        Şüpheli gözaltına alındı.

        - Üst aramasında uyuşturucu ele geçirildi

        Süleymanpaşa ilçesinde üst aramasında uyuşturucu ele geçirilen zanlı gözaltına alındı.

        İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Zafer Mahallesi'nde şüphe üzerine K.T'yi durdurdu.

        Şüphelinin üst aramasında bir miktar uyuşturucu ele geçirildi.

        Zanlı gözaltına alındı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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