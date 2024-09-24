Tekirdağ'da piyasaya sahte para sürmek isteyen 3 zanlı yakalandı

Otomobilde yapılan aramada 23 bin lira sahte para ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Muratlı ilçesinde bir esnafa 100 lira sahte para verildiği ve şüphelilerin daha sonra ilçeden otomobille ayrıldığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.

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