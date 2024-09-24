Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Tekirdağ Haberleri

        Tekirdağ'da piyasaya sahte para sürmek isteyen 3 zanlı yakalandı

        Tekirdağ'da piyasaya sahte para sürmek isteyen 3 zanlı gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.09.2024 - 11:07 Güncelleme: 24.09.2024 - 11:12
        ABONE OL
        ABONE OL
        Tekirdağ'da piyasaya sahte para sürmek isteyen 3 zanlı yakalandı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Tekirdağ'da piyasaya sahte para sürmek isteyen 3 zanlı gözaltına alındı.

        İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Muratlı ilçesinde bir esnafa 100 lira sahte para verildiği ve şüphelilerin daha sonra ilçeden otomobille ayrıldığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.

        Ekipler, plakasını belirlediği ve takibe aldığı otomobili Çorlu ilçesinde durdurdu.

        Otomobilde yapılan aramada 23 bin lira sahte para ele geçirildi.

        Gözaltına alınan 3 şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        "Kilo alamıyorum" demişti... Fenomenin acı sonu!
        "Kilo alamıyorum" demişti... Fenomenin acı sonu!
        Bu kez de kahverengine döndü: İzmir Körfezi'nde balık ölümleri sürüyor
        Bu kez de kahverengine döndü: İzmir Körfezi'nde balık ölümleri sürüyor
        Dursun Özbek, Habertürk TV ve HT Spor'da!
        Dursun Özbek, Habertürk TV ve HT Spor'da!
        Kardiyologlar uyarıyor: Göz ardı etmemeniz gereken 9 ilginç semptom
        Kardiyologlar uyarıyor: Göz ardı etmemeniz gereken 9 ilginç semptom
        Sıra dışı avukatla anlaştılar
        Sıra dışı avukatla anlaştılar
        Osimhen'e Çizme kancası!
        Osimhen'e Çizme kancası!
        Öldürdü! Yaktı! Pavyona gitti!
        Öldürdü! Yaktı! Pavyona gitti!
        Muçi kanatlarda uçamıyor!
        Muçi kanatlarda uçamıyor!
        THY'de kabin amiriydi... Otoparkta feci ölüm!
        THY'de kabin amiriydi... Otoparkta feci ölüm!
        Bebek maması olmadan önce insanlar ne yapıyordu?
        Bebek maması olmadan önce insanlar ne yapıyordu?
        EYT ile emeklilik yaşı 4 yıl azaldı
        EYT ile emeklilik yaşı 4 yıl azaldı
        Trump ve Harris ne kadar bağış topladı?
        Trump ve Harris ne kadar bağış topladı?
        Bir araçta arama yapıldı! Değeri 66 milyon TL! Tam 22 külçe!
        Bir araçta arama yapıldı! Değeri 66 milyon TL! Tam 22 külçe!
        Bizim Çocuklar durdurulamıyor!
        Bizim Çocuklar durdurulamıyor!
        İkinci elde yeni dönem başlıyor
        İkinci elde yeni dönem başlıyor
        Pınar Deniz, Jane Fonda ile Paris'te
        Pınar Deniz, Jane Fonda ile Paris'te
        6 yaşında kayboldu, 73 yıl sonra ailesine kavuştu
        6 yaşında kayboldu, 73 yıl sonra ailesine kavuştu
        'Kraliyet Ailesi'nin İngiltere'ye gerçek maliyeti yılda 510 milyon sterlin'
        'Kraliyet Ailesi'nin İngiltere'ye gerçek maliyeti yılda 510 milyon sterlin'
        İsrail-Lübnan hattında yüksek tansiyon!
        İsrail-Lübnan hattında yüksek tansiyon!
        Bazı çocuklar neden yemek seçer?
        Bazı çocuklar neden yemek seçer?

        Benzer Haberler

        Tekirdağ'da asayiş
        Tekirdağ'da asayiş
        Tekirdağ'da "Anadolu kilim motifleri" resim sergisi açıldı
        Tekirdağ'da "Anadolu kilim motifleri" resim sergisi açıldı
        Tekirdağ'da cinsel istismara uğrayan bebeğin teyzesi: Durumu aynı, makinele...
        Tekirdağ'da cinsel istismara uğrayan bebeğin teyzesi: Durumu aynı, makinele...
        Tekirdağ'da kazadan sonra terk edilen otomobilde 55 bin 398 sentetik ecza b...
        Tekirdağ'da kazadan sonra terk edilen otomobilde 55 bin 398 sentetik ecza b...
        Tekirdağ'da kaçak kazı yapan 4 kişi suçüstü yakalandı
        Tekirdağ'da kaçak kazı yapan 4 kişi suçüstü yakalandı
        Tekirdağ'da Ahilik Haftası kutlandı
        Tekirdağ'da Ahilik Haftası kutlandı