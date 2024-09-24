Yavuz Sultan Selim Han, vefat ettiği Tekirdağ'da anıldı

Osmanlı padişahlarından Yavuz Sultan Selim'in vefatının 504'üncü yılı dolayısıyla Tekirdağ'da minyatür sergisi açıldı.

Yavuz Sultan Selim Han'ın hayatının anlatıldığı yaklaşık 40 minyatürün yer aldığı serginin açılışı Yahya Kemal Beyatlı Kültür Merkezi'nde yapıldı.

Katılımcılar cuma gününe kadar sergiyi gezebilecek.

İl Kültür ve Turizm Müdürü Ahmet Hacıoğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada Yavuz Sultan Selim'in Tekirdağ'da vefat ettiğini vurguladı.

Hacıoğlu, Yavuz Sultan Selim'i anma programı kapsamında İstanbul'daki türbesini de ziyaret ettiklerini belirtti. Vefat ettiği Tekirdağ'da anma programlarının devam ettiğine dikkati çeken Hacıoğlu, "Tarihçiler Yavuz'u ikindi güneşine benzetirler, ikindi güneşinin süresi kısadır ama gölgesi çok uzundur. 80 yılı 8 yıla sığdırmak tam da Yavuz Sultan Selim'i ifade ediyor. Yavuz Sultan Selim fetih etme duygusunun yüce olduğu bir padişahtı. Ruhu şad olsun." dedi. - 50 yaşında vefat etti Türk Tarih Kurumundan elde edilen bilgiye göre, Yavuz Sultan Selim 10 Ekim 1470’de doğdu.