Tekirdağ'da park halindeki midibüs yandı

İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekibi sevk edildi.

Çobançeşme Mahallesi'nde park halinde bulunan bir sürücü kursuna ait 39 EF 036 plakalı midibüste henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

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