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        Tekirdağ'da park halindeki midibüs yandı

        Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde park halindeyken yanan midibüs kullanılamaz hale geldi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.09.2024 - 12:35 Güncelleme: 24.09.2024 - 12:35
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        Tekirdağ'da park halindeki midibüs yandı
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        Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde park halindeyken yanan midibüs kullanılamaz hale geldi.

        Çobançeşme Mahallesi'nde park halinde bulunan bir sürücü kursuna ait 39 EF 036 plakalı midibüste henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

        İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekibi sevk edildi.

        Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

        Kullanılamaz hale gelen midibüs, çekici yardımıyla kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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