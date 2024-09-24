Tekirdağ'da park halindeki midibüs yandı
Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde park halindeyken yanan midibüs kullanılamaz hale geldi.
Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde park halindeyken yanan midibüs kullanılamaz hale geldi.
Çobançeşme Mahallesi'nde park halinde bulunan bir sürücü kursuna ait 39 EF 036 plakalı midibüste henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekibi sevk edildi.
Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.
Kullanılamaz hale gelen midibüs, çekici yardımıyla kaldırıldı.
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