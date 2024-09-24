Tekirdağ'da bir otomobilde 44 sikke ele geçirildi

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, tarihi eser kaçakçılığı istihbaratı üzerine bir otomobilde arama yaptı.

Tekirdağ'da bir otomobilde tarihi eser niteliğinde olduğu değerlendirilen 44 sikke ele geçirildi, sürücü gözaltına alındı.

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