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        Tekirdağ'da bir otomobilde 44 sikke ele geçirildi

        Tekirdağ'da bir otomobilde tarihi eser niteliğinde olduğu değerlendirilen 44 sikke ele geçirildi, sürücü gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.09.2024 - 13:27 Güncelleme: 24.09.2024 - 14:35
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        Tekirdağ'da bir otomobilde 44 sikke ele geçirildi
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        Tekirdağ'da bir otomobilde tarihi eser niteliğinde olduğu değerlendirilen 44 sikke ele geçirildi, sürücü gözaltına alındı.

        İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, tarihi eser kaçakçılığı istihbaratı üzerine bir otomobilde arama yaptı.

        Aramada, 44 sikke ve dedektör ele geçirildi.

        Olayla ilgili sürücü gözaltına alındı.

        Sikkelerin hangi döneme ait olduğunun inceleme sonrası belirlenebileceği belirtildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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