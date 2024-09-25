Tekirdağ'da hayırsever iş insanının yaptırdığı okul törenle açıldı

Tekirdağ'da hayırsever iş insanının yaptırdığı 24 derslikli ortaokulun açılışı dolayısıyla tören düzenlendi.

Vali Recep Soytürk, Kapaklı ilçesinde Zeliha ve Mehmet Tuscuoğlu adına yaptırılan okulun açılışında, hayırsever aileye teşekkür etti.

Tekirdağ'da eğitim yatırımlarının sürdüğünü belirten Soytürk, "11 ilçemizde de hem Bakanlığımızın hem de hayırseverlerin destekleriyle eğitim yuvaları yükseliyor. İlçemizde şu an 11 okulun yapımı devam ediyor. İnşaat çalışmalarının tamamlanmasıyla okullarımızın açılışını yapacağız." dedi.