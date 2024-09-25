Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Tekirdağ Haberleri

        Tekirdağ'da hayırsever iş insanının yaptırdığı okul törenle açıldı

        Tekirdağ'da hayırsever iş insanının yaptırdığı 24 derslikli ortaokulun açılışı dolayısıyla tören düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.09.2024 - 16:23 Güncelleme: 25.09.2024 - 16:39
        ABONE OL
        ABONE OL
        Tekirdağ'da hayırsever iş insanının yaptırdığı okul törenle açıldı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Tekirdağ'da hayırsever iş insanının yaptırdığı 24 derslikli ortaokulun açılışı dolayısıyla tören düzenlendi.

        Vali Recep Soytürk, Kapaklı ilçesinde Zeliha ve Mehmet Tuscuoğlu adına yaptırılan okulun açılışında, hayırsever aileye teşekkür etti.

        Tekirdağ'da eğitim yatırımlarının sürdüğünü belirten Soytürk, "11 ilçemizde de hem Bakanlığımızın hem de hayırseverlerin destekleriyle eğitim yuvaları yükseliyor. İlçemizde şu an 11 okulun yapımı devam ediyor. İnşaat çalışmalarının tamamlanmasıyla okullarımızın açılışını yapacağız." dedi.

        Soytürk, açılan ortaokulun hayırlı olmasını diledi.

        Hayırsever Tijen Tuscuoğlu Alkan ise rahmetli babasının en büyük hayalinin gerçekleştiğini anlattı.

        Konuşmaların ardından okulun açılış kurdelesi kesilerek, sınıflar gezildi.

        Törene, AK Parti Tekirdağ milletvekilleri Mestan Özcan ve Gökhan Diktaş, CHP Tekirdağ milletvekilleri İlhami Özcan Aygun ve Nurten Yontar, Büyükşehir Belediye Başkanı Candan Yüceer, Kapaklı Kaymakamı Mustafa Gürdal, Kapaklı Belediye Başkanı Mustafa Çetin, İl Milli Eğitim Müdürü Abdülaziz Yeniyol ile öğretmenler ve öğrenciler katıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Şeyda polisi şehit eden saldırganın kuzeni gözaltına alındı
        Şeyda polisi şehit eden saldırganın kuzeni gözaltına alındı
        Polat çifti Kübra Aykut'un cenazesinde
        Polat çifti Kübra Aykut'un cenazesinde
        "Sanık dışarıda kızım toprağın altında!"
        "Sanık dışarıda kızım toprağın altında!"
        İstanbul’da üniversiteli olmanın maliyeti
        İstanbul’da üniversiteli olmanın maliyeti
        Altında rekor üstüne rekor
        Altında rekor üstüne rekor
        Bakan Şimşek’ten ‘ilave vergi’ açıklaması
        Bakan Şimşek’ten ‘ilave vergi’ açıklaması
        Başkent'te yaşandı! Çocukların kavgası cinayetle bitti!
        Başkent'te yaşandı! Çocukların kavgası cinayetle bitti!
        Lübnan Sağlık Bakanı Habertürk'e konuştu
        Lübnan Sağlık Bakanı Habertürk'e konuştu
        İşte Okan Buruk'un PAOK 11'i!
        İşte Okan Buruk'un PAOK 11'i!
        Tosuncuk için 88 bin 302 yıl hapis talebi!
        Tosuncuk için 88 bin 302 yıl hapis talebi!
        Türkiye güzeli, atandı ama gitmedi
        Türkiye güzeli, atandı ama gitmedi
        Süper yatta süper tatil
        Süper yatta süper tatil
        Öğrenci velisi öğretmeni delgeçle dövdü!
        Öğrenci velisi öğretmeni delgeçle dövdü!
        Mourinho: Bana saygısızlık yapıldı!
        Mourinho: Bana saygısızlık yapıldı!
        Fenerbahçe'den milli takım kararı!
        Fenerbahçe'den milli takım kararı!
        'Rüya Takımı' yürüdü
        'Rüya Takımı' yürüdü
        Bir Çin atasözü der ki...
        Bir Çin atasözü der ki...
        Mani bahşişleriyle 2 bin 500 fidan dikti!
        Mani bahşişleriyle 2 bin 500 fidan dikti!
        Yerçekimi giderse 5 saniyede neler olur?
        Yerçekimi giderse 5 saniyede neler olur?
        Bazı çocuklar neden yemek seçer?
        Bazı çocuklar neden yemek seçer?

        Benzer Haberler

        AK Parti'li Yılmaz: Sürecin ayrıntılarını sandıktan okuyup, geleceğe koşuyo...
        AK Parti'li Yılmaz: Sürecin ayrıntılarını sandıktan okuyup, geleceğe koşuyo...
        AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yılmaz, Tekirdağ'da partililerle buluştu:
        AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yılmaz, Tekirdağ'da partililerle buluştu:
        Liberya bandıralı gemiden düşen Hintli personelin cansız bedeni bulundu
        Liberya bandıralı gemiden düşen Hintli personelin cansız bedeni bulundu
        Cinayet işleyip, 'Adamı vurdum, polis çağırın beni alsın' diye bağıran şüph...
        Cinayet işleyip, 'Adamı vurdum, polis çağırın beni alsın' diye bağıran şüph...
        Tekirdağ'da tanker gemisinden denize düşen kişinin cesedi bulundu
        Tekirdağ'da tanker gemisinden denize düşen kişinin cesedi bulundu
        'Çocuğun suça sürüklenmesinde aile en önemli sebep'
        'Çocuğun suça sürüklenmesinde aile en önemli sebep'