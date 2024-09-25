GÜNCELLEME - Tekirdağ'da tartıştığı kişiyi bıçakla öldüren zanlı tutuklandı
Tekirdağ'da tartıştığı kişiyi bıçakla öldürdüğü gerekçesiyle gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.
Tekirdağ'da tartıştığı kişiyi bıçakla öldürdüğü gerekçesiyle gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.
Servis şoförü Tolga Çelik'i (34) bıçaklayarak öldüren N.Y'nin (49) emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Zanlı sağlık kontrolünün ardından adliyeye gönderildi.
Şüpheli N.Y. çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.
Dün 100. Yıl Mahallesi'nde servis şoförü Tolga Çelik, henüz bilinmeyen nedenle aralarında çıkan kavgada seyyar balıkçı N.Y. tarafından bıçakla yaralanmıştı. Olay yerinden kaçan N.Y, gittiği itfaiye istasyonunda personele birini bıçakladığını belirterek, polis çağırmalarını söylemiş, ihbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekibi sevk edilmişti.
Göğsünden yara alan Çelik, sağlık ekibince kaldırıldığı Tekirdağ Dr. İsmail Fehmi Cumalıoğlu Şehir Hastanesi'ndeki müdaheleye rağmen kurtarılamamıştı.
Zanlı, polis ekiplerince gözaltına alınmıştı.
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