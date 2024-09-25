GÜNCELLEME - Tekirdağ'da tartıştığı kişiyi bıçakla öldüren zanlı tutuklandı

Dün 100. Yıl Mahallesi'nde servis şoförü Tolga Çelik, henüz bilinmeyen nedenle aralarında çıkan kavgada seyyar balıkçı N.Y. tarafından bıçakla yaralanmıştı. Olay yerinden kaçan N.Y, gittiği itfaiye istasyonunda personele birini bıçakladığını belirterek, polis çağırmalarını söylemiş, ihbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekibi sevk edilmişti.

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