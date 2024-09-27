Tekirdağ'da asayiş
Şarköy ilçesinde evlerinde uyuşturucu ele geçirilen 3 zanlı gözaltına alındı.
Şarköy ilçesinde evlerinde uyuşturucu ele geçirilen 3 zanlı gözaltına alındı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Cumhuriyet Mahallesi'nde bir evde arama yaptı.
Aramamda 48 gram metamfetamin ele geçirildi.
Evde bulunan 3 zanlı gözaltına alındı.
- Ruhsatsız tabanca ele geçirildi
Süleymanpaşa ilçesinde bir şüphelinin üst aramasında ruhsatsız tabanca ele geçirildi.
İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Aydoğdu Mahallesi'nde şüphe üzerine M.K'yı durdurdu.
Üst aramasında ruhsatsız tabanca ele geçirilen şüpheli gözaltına alındı.
-Süleymanpaşa'da 17 bin 900 makaron ele geçirildi
Süleymanpaşa ilçesinde bir evde 17 bin 900 makaron (filtreli sigara kağıdı) ele geçirildi.
İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, tütün ve tütün mamulleri kaçakçılığının önlenmesine yönelik çalışmalarını sürdürüyor.
Ekipler, ilçe merkezinde bir evde arama yaptı. Aramada 17 bin 900 makaron ele geçirildi.
Şüpheli hakkında adli tahkikat başlatıldı.
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