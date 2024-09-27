Tekirdağ'da asayiş

Ekipler, ilçe merkezinde bir evde arama yaptı. Aramada 17 bin 900 makaron ele geçirildi.

Süleymanpaşa ilçesinde bir evde 17 bin 900 makaron (filtreli sigara kağıdı) ele geçirildi.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Cumhuriyet Mahallesi'nde bir evde arama yaptı.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.