Tekirdağ'da 2 otomobilin çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı
Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde 2 otomobilin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.
Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde 2 otomobilin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.
Y.İ. yönetimindeki 59 B 0969 plakalı otomobil, Zafer Mahallesi Şehitler Caddesi'nde Ö.G. idaresindeki 31 AHE 948 plakalı otomobille çarpıştı.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Yaralanan sürücüler ve 1 yolcu, sağlık ekiplerince Çorlu Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Kaza anı bir iş yerinin güvenlik kamerasınca görüntülendi.
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