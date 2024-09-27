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        Tekirdağ'da 2 otomobilin çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı

        Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde 2 otomobilin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.09.2024 - 20:58 Güncelleme: 27.09.2024 - 20:58
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        Tekirdağ'da 2 otomobilin çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı
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        Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde 2 otomobilin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.

        Y.İ. yönetimindeki 59 B 0969 plakalı otomobil, Zafer Mahallesi Şehitler Caddesi'nde Ö.G. idaresindeki 31 AHE 948 plakalı otomobille çarpıştı.

        İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Yaralanan sürücüler ve 1 yolcu, sağlık ekiplerince Çorlu Devlet Hastanesine kaldırıldı.

        Kaza anı bir iş yerinin güvenlik kamerasınca görüntülendi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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