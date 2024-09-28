Tekirdağ'da firari hükümlü yakalandı
Tekirdağ'da "kasten öldürme" suçundan kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.
Tekirdağ'da "kasten öldürme" suçundan kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.
Muratlı İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, hakkında "kasten öldürme" suçundan 21 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan R.K'nin ilçede olduğunu belirledi.
Ekipler, yaptığı teknik ve fiziki takip sonucu zanlıyı ilçe merkezinde yakaladı.
Hükümlü işlemlerin ardından cezaevine gönderildi.
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