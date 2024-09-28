Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Tekirdağ Haberleri

        Tekirdağ'da firari hükümlü yakalandı

        Tekirdağ'da "kasten öldürme" suçundan kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.09.2024 - 10:10 Güncelleme: 28.09.2024 - 10:43
        ABONE OL
        ABONE OL
        Tekirdağ'da firari hükümlü yakalandı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Tekirdağ'da "kasten öldürme" suçundan kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.

        Muratlı İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, hakkında "kasten öldürme" suçundan 21 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan R.K'nin ilçede olduğunu belirledi.

        Ekipler, yaptığı teknik ve fiziki takip sonucu zanlıyı ilçe merkezinde yakaladı.

        Hükümlü işlemlerin ardından cezaevine gönderildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Rus fenomen Tatiana 'kusursuz' çıktı!
        Rus fenomen Tatiana 'kusursuz' çıktı!
        Böyle anne olmaz olsun! 4 sapıktan aynı ifade!
        Böyle anne olmaz olsun! 4 sapıktan aynı ifade!
        Ali Erbaş'tan Sıla bebek açıklaması: İdamsa idam öyle değil mi?
        Ali Erbaş'tan Sıla bebek açıklaması: İdamsa idam öyle değil mi?
        Galatasaray rekor için sahada
        Galatasaray rekor için sahada
        Bıçakladı, 4 ay hapis yattı, çıkıp öldürdü! Kanlı husumet!
        Bıçakladı, 4 ay hapis yattı, çıkıp öldürdü! Kanlı husumet!
        UEFA ülke puanı sıralamasında son durum
        UEFA ülke puanı sıralamasında son durum
        Fahiş fiyat artışına 100 bin lira ceza
        Fahiş fiyat artışına 100 bin lira ceza
        Emekli olmak mı çalışmak mı avantajlı?
        Emekli olmak mı çalışmak mı avantajlı?
        Apple'ın kurucularından Steve Wozniak Habertürk'e konuştu
        Apple'ın kurucularından Steve Wozniak Habertürk'e konuştu
        İsrail Lübnan’da ne hedefliyor?
        İsrail Lübnan’da ne hedefliyor?
        'Sorunsuz' evlenmenin yolu
        'Sorunsuz' evlenmenin yolu
        Dünyanın en eski dili hangisi?
        Dünyanın en eski dili hangisi?
        Hastanede bir korsan
        Hastanede bir korsan
        Haftanın paylaşımları çocuk üzerine
        Haftanın paylaşımları çocuk üzerine
        Haftanın Kitapları
        Haftanın Kitapları
        Eylül sonunda temmuz sıcağı!
        Eylül sonunda temmuz sıcağı!
        İşte kültür sanat ajandası
        İşte kültür sanat ajandası
        Podyumda yürüyenler kim?
        Podyumda yürüyenler kim?
        Sonbaharın anahtar parçaları
        Sonbaharın anahtar parçaları
        “Çalışanlarınıza yüzde kaç zam verdiniz ki tarifelere yüzde 300 zam yapıyorsunuz”
        “Çalışanlarınıza yüzde kaç zam verdiniz ki tarifelere yüzde 300 zam yapıyorsunuz”

        Benzer Haberler

        Tekirdağ'da kazıları süren antik kentler turizme katkı sağlayacak
        Tekirdağ'da kazıları süren antik kentler turizme katkı sağlayacak
        Tekirdağ'da 2 otomobilin çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı
        Tekirdağ'da 2 otomobilin çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı
        Tekirdağ'da otomobiller çarpıştı; 1'i ağır 3 yaralı
        Tekirdağ'da otomobiller çarpıştı; 1'i ağır 3 yaralı
        Tekirdağ'da şehit bekçi Fırat Doğan'ın ismi parkta yaşatılacak
        Tekirdağ'da şehit bekçi Fırat Doğan'ın ismi parkta yaşatılacak
        Tekirdağ'da cinsel istismara uğrayan bebeğin sağlık durumu ciddiyetini koru...
        Tekirdağ'da cinsel istismara uğrayan bebeğin sağlık durumu ciddiyetini koru...
        Tekirdağ'da iskeleden düşen işçi öldü
        Tekirdağ'da iskeleden düşen işçi öldü