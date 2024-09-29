Kapaklıspor sahasında Konya Büyükşehir Belediyespor'a 89-84 mağlup oldu

Karşılaşmayı, Tekirdağ Valisi Recep Soytürk, Kapaklı Kaymakamı Mustafa Gürdal ve Kapaklı Belediye Başkanı Mustafa Çetin de izledi.

Kapaklı ÇOSB Spor Salonundaki maça her iki takım da dengeli başladı.

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