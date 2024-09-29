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        Kapaklıspor sahasında Konya Büyükşehir Belediyespor'a 89-84 mağlup oldu

        Türkiye Sigorta Türkiye Basketbol Ligi'nin 3. haftasında Kapaklıspor sahasında Konya Büyükşehir Belediyespor'a 89-84 mağlup oldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.09.2024 - 11:25 Güncelleme: 29.09.2024 - 11:25
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        Kapaklıspor sahasında Konya Büyükşehir Belediyespor'a 89-84 mağlup oldu
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        Türkiye Sigorta Türkiye Basketbol Ligi'nin 3. haftasında Kapaklıspor sahasında Konya Büyükşehir Belediyespor'a 89-84 mağlup oldu.

        Kapaklı ÇOSB Spor Salonundaki maça her iki takım da dengeli başladı.

        Kapaklıspor, bulduğu sayılarla ilk yarıyı 45-44 skorla üstün kapadı.

        Karşılaşmanın üçüncü çeyreğinde Kapaklıspor, skor avantajını korudu. Konuk ekip Konya Büyükşehir Belediyespor ise bulduğu sayılarla farkı eritti.

        Maçın son çeyreğinde üstünlüğü elde eden Konya temsilcisi, karşılaşmayı 89-84 kazandı.

        Karşılaşmayı, Tekirdağ Valisi Recep Soytürk, Kapaklı Kaymakamı Mustafa Gürdal ve Kapaklı Belediye Başkanı Mustafa Çetin de izledi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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