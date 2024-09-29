Tekirdağ'da motosikletiyle bariyere çarpan sürücü öldü
Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde, motosikletiyle bariyere çarpan sürücü hayatını kaybetti.
Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde, motosikletiyle bariyere çarpan sürücü hayatını kaybetti.
TEM Otoyolu'nun Çorlu gişeler istikametinde, 34 GGV 105 plakalı motosiklet, kontrolden çıkarak bariyere çarptı.
İhbar üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan Burak İlker Kazan (19), 112 Acil Servis ekiplerince Çorlu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kırklareli Üniversitesi Pınarhisar Meslek Yüksekokulu Bilgisayar Teknolojileri Bölümü öğrencisi olduğu öğrenilen Kazan, burada yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
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