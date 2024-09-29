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        Tekirdağ'da motosikletiyle bariyere çarpan sürücü öldü

        Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde, motosikletiyle bariyere çarpan sürücü hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.09.2024 - 19:13 Güncelleme: 29.09.2024 - 19:13
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        Tekirdağ'da motosikletiyle bariyere çarpan sürücü öldü
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        Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde, motosikletiyle bariyere çarpan sürücü hayatını kaybetti.

        TEM Otoyolu'nun Çorlu gişeler istikametinde, 34 GGV 105 plakalı motosiklet, kontrolden çıkarak bariyere çarptı.

        İhbar üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Kazada yaralanan Burak İlker Kazan (19), 112 Acil Servis ekiplerince Çorlu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Kırklareli Üniversitesi Pınarhisar Meslek Yüksekokulu Bilgisayar Teknolojileri Bölümü öğrencisi olduğu öğrenilen Kazan, burada yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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