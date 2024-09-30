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        Tekirdağ'dan kısa kısa

        Süleymanpaşa Belediye Başkanı Volkan Nallar, ilçede yapılan çalışmaları inceledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.09.2024 - 10:32 Güncelleme: 30.09.2024 - 10:39
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        Süleymanpaşa Belediye Başkanı Volkan Nallar, ilçede yapılan çalışmaları inceledi.

        Karadeniz Mahallesi'nde başlayan asfaltlama çalışmalarını inceleyen Nallar, yol çalışmalarıyla ilgili bazı tespitlerde bulundu, personelden bilgi aldı.

        Amaçlarının vatandaşlara kaliteli ve konforlu yollar sunmak olduğunu aktaran Nallar, çalışmaları kısa süre içerisinde bitireceklerini belirtti.

        Nallar daha sonra mahallede vatandaşlara yapılan ve yapılacak hizmetleri anlattı.

        - Çerkezköy'de 13 farklı branşta kurs açılacak

        Çerkezköy Belediyesince ilçede çeşitli kurslar açılacak.

        Belediyeden yapılan açıklamada, kurs kayıtlarının 30 Eylül'de başlayacağı belirtildi.

        Açıklamada şunlar kaydedildi:

        "Kurslar 13 farklı branşta açılacak. Vatandaşlarımız kurs başvurularını 4 Ekim'e kadar internet sitemizden gerçekleştirebilirler. Kurslar, kontenjanla sınırlıdır. Branşlarımızın asıl kayıt kontenjanı dolduğunda devam eden başvurular yedek kayıt listesine alınacak."

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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