"Kurslar 13 farklı branşta açılacak. Vatandaşlarımız kurs başvurularını 4 Ekim'e kadar internet sitemizden gerçekleştirebilirler. Kurslar, kontenjanla sınırlıdır. Branşlarımızın asıl kayıt kontenjanı dolduğunda devam eden başvurular yedek kayıt listesine alınacak."

Nallar daha sonra mahallede vatandaşlara yapılan ve yapılacak hizmetleri anlattı.

Amaçlarının vatandaşlara kaliteli ve konforlu yollar sunmak olduğunu aktaran Nallar, çalışmaları kısa süre içerisinde bitireceklerini belirtti.

Karadeniz Mahallesi'nde başlayan asfaltlama çalışmalarını inceleyen Nallar, yol çalışmalarıyla ilgili bazı tespitlerde bulundu, personelden bilgi aldı.

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