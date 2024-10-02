Tekirdağ'da 558 litre sahte içki ele geçirildi
Tekirdağ'da bir bağ evinde 558 litre sahte içki ele geçirildi.
Tekirdağ'da bir bağ evinde 558 litre sahte içki ele geçirildi.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, sahte içki yapımı ve satışının önlenmesine yönelik çalışmalarını sürdürüyor.
Bu kapsamda ekipler, Saray ilçesinde bir bağ evinde arama yaptı.
Aramada, 558 litre sahte içki ve damıtma işleminde kullanılan düzenek ele geçirildi.
Ev sahibi F.A, gözaltına alındı.
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