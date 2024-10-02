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        Tekirdağ'dan kısa kısa

        Dışişleri Bakanlığı Edirne Temsilcisi Büyükelçi Murat Ahmet Yörük, Tekirdağ Valisi Recep Soytürk'ü ziyaret etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.10.2024 - 16:26 Güncelleme: 02.10.2024 - 16:38
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        Tekirdağ'dan kısa kısa
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        Dışişleri Bakanlığı Edirne Temsilcisi Büyükelçi Murat Ahmet Yörük, Tekirdağ Valisi Recep Soytürk'ü ziyaret etti.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, Yörük ve Vali Soytürk makamda bir süre görüştü.

        Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Vali Soytürk, Büyükelçi Yörük'e teşekkür etti.

        - Vali Soytürk'ten Çerkezköy TSO'ya ziyaret

        Tekirdağ Valisi Recep Soytürk, Çerkezköy Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Ahmet Çetin'i ziyaret etti.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, Vali Soytürk, Başkan Çetin ile bir süre görüştü.

        Başkan Çetin, ticaret ve sanayi odasının faaliyetleri hakkında Vali Soytürk'e bilgi verdi.

        Ziyarette Çerkezköy Kaymakamı Nazmi Günlü, Kapaklı Kaymakamı Mustafa Gürdal, Saray Kaymakamı Refik Özsoy ile Sanayi ve Teknoloji İl Müdürü Fahrettin Akçal da yer aldı.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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