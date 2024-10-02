Dışişleri Bakanlığı Edirne Temsilcisi Büyükelçi Murat Ahmet Yörük, Tekirdağ Valisi Recep Soytürk'ü ziyaret etti.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Yörük ve Vali Soytürk makamda bir süre görüştü.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Vali Soytürk, Büyükelçi Yörük'e teşekkür etti.

- Vali Soytürk'ten Çerkezköy TSO'ya ziyaret

Tekirdağ Valisi Recep Soytürk, Çerkezköy Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Ahmet Çetin'i ziyaret etti.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Vali Soytürk, Başkan Çetin ile bir süre görüştü.