Tekirdağ'da fabrikada çıkan yangın söndürüldü

Yangında dumandan etkilenen 2 işçi ile yüksekten düşerek hafif yaralanan bir itfaiye eri, sağlık ekipleri tarafından Çerkezköy Devlet Hastanesi'ne kaldırılmıştı.

Yangına müdahale için bölgeye itfaiye, polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edilmişti.

Çıkışından 9 saat sonra gece yarısı kontrol altına altına alınan yangın sabah saatlerinde Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi ve Çerkezköy Organize Sanayi Bölgesine bağlı yaklaşık 20 itfaiye aracı, İl Emniyet Müdürlüğüne ait 2 TOMA ve 2 AFAD ekibinin yoğun mücadelesi sonucu tamamen söndürüldü. Yangının söndürülmesi sonrası soğutma çalışmaları devam etti.

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