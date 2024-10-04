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        Tekirdağ'da fabrikada çıkan yangın söndürüldü

        Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde deri üretimi yapan fabrikada dün çıkan yangın söndürüldü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.10.2024 - 13:13 Güncelleme: 04.10.2024 - 13:21
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        Tekirdağ'da fabrikada çıkan yangın söndürüldü
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        Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde deri üretimi yapan fabrikada dün çıkan yangın söndürüldü.

        Çıkışından 9 saat sonra gece yarısı kontrol altına altına alınan yangın sabah saatlerinde Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi ve Çerkezköy Organize Sanayi Bölgesine bağlı yaklaşık 20 itfaiye aracı, İl Emniyet Müdürlüğüne ait 2 TOMA ve 2 AFAD ekibinin yoğun mücadelesi sonucu tamamen söndürüldü. Yangının söndürülmesi sonrası soğutma çalışmaları devam etti.

        Yangınla mücadele çalışması ekiplerin 20 saatlik mesai ile tamamlandı.

        Dün öğleden sonra Çerkezköy Organize Sanayi Bölgesi'nde deri üreten fabrikanın çalışanları, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yangın ihbarında bulunmuştu.

        Yangına müdahale için bölgeye itfaiye, polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edilmişti.

        Fabrika, araç ve yaya girişine kapatılmış, vatandaşlar tedbir amacıyla bölgeden uzaklaştırılmıştı.

        Yangında dumandan etkilenen 2 işçi ile yüksekten düşerek hafif yaralanan bir itfaiye eri, sağlık ekipleri tarafından Çerkezköy Devlet Hastanesi'ne kaldırılmıştı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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