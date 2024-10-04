Tekirdağ'da silahlı saldırıda 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı

Tekirdağ'da silahlı saldırıda bir kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı, teslim olan şüphelinin silahının kazaen ateş alması sonucu yaralanan polis memuru tedavi altına alındı.

Elektronik eşya satan bir mağazada çalışan E.U, Hükümet Caddesi'ndeki bir çay ocağında sohbet eden iş arkadaşlarına silahlı saldırı düzenledi.

Saldırı sonucu Barkın Percin yaşamını yitirdi, F.Ö. yaralandı.

Zanlı, mağazaya kadar kovaladığı N.Ç.K. ile bu sırada iş yerinde bulunan S.D'ye de silahla ateş açtı.