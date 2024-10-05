Tekirdağ'da Ganos Dağı eteklerindeki ormanlar ekstrem spor tutkunlarını ağırlıyor

Tekirdağ'da Marmara Denizi ile Ganos Dağı eteklerindeki ormanların bütünleştiği Uçmakdere, yamaç paraşütü ve ATV tutkunlarınca tercih ediliyor.

Ganos Dağı eteklerinde sonbaharın gelişiyle yeşilin yanı sıra turuncu, sarı ve kırmızının farklı tonlarına bürünmeye başlayan ormanlar ve yürüyüş parkurları doğa tutkunlarının ilgisini çekiyor.

Ekstrem spor tutkunları, Marmara Denizi'nin mavisi ve Ganos Dağı eteklerindeki ormanların sunduğu eşsiz güzellikleri hem paraşüt uçuşu ile hem de ATV turlarıyla yakından görme fırsatı yakalıyor.

İl Kültür ve Turizm Müdürü Ahmet Hacıoğlu, AA muhabirine, özellikle İstanbul ve çevre illerden gelenlerin Uçmakdere'de eşsiz güzelliklerin tadını çıkarttığını söyledi. Salgın sonrası Tekirdağ'ın doğa turizmi, agro turizm, eko turizmle ön plana çıkmaya başladığını ifade eden Hacıoğlu, "İnsanlar artık bir yere kapanmak yerine, doğayla iç içe olma yolunu tercih etmeye başladı. Bu yüzden ilimizde bungalovların sayısı arttı. Özellikle yeşillik ve ormanlık alan içerisindeki konaklama ve yerleşim yerlerinin sayısı arttı. Kentin kuzey ve güneyi tamamen ormanlarla kaplı olduğu için bu yeşil alanlar, bu doğal ortamlar turistlerin çok ilgisini çekiyor." diye konuştu.