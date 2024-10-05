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        Tekirdağ'da Ganos Dağı eteklerindeki ormanlar ekstrem spor tutkunlarını ağırlıyor

        Tekirdağ'da Marmara Denizi ile Ganos Dağı eteklerindeki ormanların bütünleştiği Uçmakdere, yamaç paraşütü ve ATV tutkunlarınca tercih ediliyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.10.2024 - 10:12 Güncelleme: 05.10.2024 - 10:35
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        Tekirdağ'da Ganos Dağı eteklerindeki ormanlar ekstrem spor tutkunlarını ağırlıyor
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        Tekirdağ'da Marmara Denizi ile Ganos Dağı eteklerindeki ormanların bütünleştiği Uçmakdere, yamaç paraşütü ve ATV tutkunlarınca tercih ediliyor.

        Ganos Dağı eteklerinde sonbaharın gelişiyle yeşilin yanı sıra turuncu, sarı ve kırmızının farklı tonlarına bürünmeye başlayan ormanlar ve yürüyüş parkurları doğa tutkunlarının ilgisini çekiyor.

        Ekstrem spor tutkunları, Marmara Denizi'nin mavisi ve Ganos Dağı eteklerindeki ormanların sunduğu eşsiz güzellikleri hem paraşüt uçuşu ile hem de ATV turlarıyla yakından görme fırsatı yakalıyor.

        İl Kültür ve Turizm Müdürü Ahmet Hacıoğlu, AA muhabirine, özellikle İstanbul ve çevre illerden gelenlerin Uçmakdere'de eşsiz güzelliklerin tadını çıkarttığını söyledi.

        Salgın sonrası Tekirdağ'ın doğa turizmi, agro turizm, eko turizmle ön plana çıkmaya başladığını ifade eden Hacıoğlu, "İnsanlar artık bir yere kapanmak yerine, doğayla iç içe olma yolunu tercih etmeye başladı. Bu yüzden ilimizde bungalovların sayısı arttı. Özellikle yeşillik ve ormanlık alan içerisindeki konaklama ve yerleşim yerlerinin sayısı arttı. Kentin kuzey ve güneyi tamamen ormanlarla kaplı olduğu için bu yeşil alanlar, bu doğal ortamlar turistlerin çok ilgisini çekiyor." diye konuştu.

        Hacıoğlu, Tekirdağ'ın her mevsim ziyaretçilere farklı aktivite imkanı sunduğunu aktararak, doğayla iç içe olmak isteyenlerin fazla uzağa gitmeye gerek kalmadan bu hasretlerini, Tekirdağ ile giderdiklerini dile getirdi.

        İstanbul'a yakın olmanın turizm açısından Tekirdağ için bir avantaj olduğunu belirten Hacıoğlu, şunları kaydetti:

        "Adrenalin tutkunları için yamaç paraşütü ve ATV turlar son dönemde bir hayli gelişme gösterdi. Dolayısıyla insanlar Tekirdağ'a gelince hem doğal turizm özelliklerinden hem agro turizm özelliklerinden hem tarih ve kültür turizmi özelliklerinden hem de gastronomik özelliklerinden faydalanıyorlar. Eskiden Tekirdağ turizmi 4 aya yayılan bir deniz turizmiyle mevcut iken artık 12 aya yayılan bütün turizm özelliklerini içinde bulunduran bir kent oldu. Yazlıkçıların İstanbul'a dönmüş olmasına rağmen özellikle hafta sonu hareketliliğimiz günden güne artıyor. Bu konuda en çok ilgi tabii ki yamaç paraşütü, ATV turları ve olmazsa olmaz yürüyüş rotaları."

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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