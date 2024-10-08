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        Tekirdağ'da güneş paneli üreten firma ürünlerini 4 ülkeye ihraç ediyor

        FIRAT ÇAKIR - Tekirdağ'da Çerkezköy Organize Sanayi Bölgesi'nde faaliyet gösteren firma, ürettiği güneş panellerini Bulgaristan, Romanya, İtalya ve İngiltere'ye ihraç ediyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.10.2024 - 11:09 Güncelleme: 08.10.2024 - 11:50
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        Tekirdağ'da güneş paneli üreten firma ürünlerini 4 ülkeye ihraç ediyor
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        FIRAT ÇAKIR - Tekirdağ'da Çerkezköy Organize Sanayi Bölgesi'nde faaliyet gösteren firma, ürettiği güneş panellerini Bulgaristan, Romanya, İtalya ve İngiltere'ye ihraç ediyor.

        Fotovoltaik paneller ve güneş enerjisi üretim sistemleri geliştirmek ve üretmek amacıyla 2020 yılında Çerkezköy OSB'de kurulan firma, hem iç piyasaya hem de yurt dışına ürün gönderiyor.

        Rhofa Enerji Yönetim Kurulu Başkanı Hazreti Akdemir, AA muhabirine, uluslararası standartlara uygun güneş paneli ürettiklerini söyledi.

        Güneş enerjisinin öneminin dünyada bilindiğini ifade eden Akdemir, "Yenilenebilir enerji alanında güneş enerjisi maliyet ve kullanım açısından ön plana çıkıyor. Güneş enerjisi, Türkiye'de ciddi manada yaygınlaşıyor." dedi.

        Akdemir, 700 megavatlık üretim kapasitesi bulunan tesisleri için bu yıl 300 megavatlık kapasite artışı planladıklarını bildirdi.

        - "Enerji verimliliğini artıran teknolojilerden faydalanıyoruz"

        Türkiye'nin güneş enerjisinden yararlanma noktasında ciddi bir kapasiteye ulaştığını ifade eden Akdemir, Türkiye'de güneş paneli üretim maliyetinin uluslararası pazarda rekabetçi bir noktaya doğru evrildiğini vurguladı.

        İlk ihracatlarını geçen yıl yaptıklarını belirten Akdemir, güneş panellerini Bulgaristan, Romanya, İtalya ve İngiltere'ye ihraç ettiklerini dile getirerek, "Gelecekte ihracat pazarlarında panel satışı ve proje geliştiren yatırımcı olarak çalışmalarımız devam ediyor." diye konuştu.

        Akdemir, amaçlarının yenilenebilir enerji kaynaklarını kullanarak sürdürülebilir ve temiz bir gelecek inşa etmek olduğunu ifade etti.

        Üretimde olumsuz çevresel etkileri en aza indirmek için çaba sarf ettiklerini vurgulayan Akdemir, şunları kaydetti:

        "Ürettiğimiz güneş enerjisi sistemlerimiz, fosil yakıtlara olan bağımlılığı azaltarak, temiz enerji kullanımını teşvik ediyor. Ayrıca üretim süreçlerimizde geri dönüştürülebilir malzemeler kullanıyor ve enerji verimliliğini artıran teknolojilerden faydalanıyoruz. Toplumsal sorumluluk projelerine de büyük önem veriyor, eğitim ve çevre bilinci oluşturma konusunda aktif rol alıyoruz."

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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