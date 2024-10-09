Tekirdağ'da uyuşturucu operasyonunda 10 şüpheli yakalandı

Çerkezköy ve Çorlu ilçelerinde belirlenen adreslerde 10 zanlı gözaltına alındı. Şüphelilerin adreslerindeki aramalarda, 220 gram sentetik uyuşturucu ve 30 uyuşturucu nitelikli hap ele geçirildi.

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