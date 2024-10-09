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        Tekirdağ'da uyuşturucu operasyonunda 10 şüpheli yakalandı

        Tekirdağ'da uyuşturucu operasyonunda 10 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.10.2024 - 09:51 Güncelleme: 09.10.2024 - 09:51
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        Tekirdağ'da uyuşturucu operasyonunda 10 şüpheli yakalandı
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        Tekirdağ'da uyuşturucu operasyonunda 10 şüpheli gözaltına alındı.

        İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kentte uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyon düzenledi.

        Çerkezköy ve Çorlu ilçelerinde belirlenen adreslerde 10 zanlı gözaltına alındı. Şüphelilerin adreslerindeki aramalarda, 220 gram sentetik uyuşturucu ve 30 uyuşturucu nitelikli hap ele geçirildi.

        Gözaltına alınan zanlıların emniyetteki işlemleri sürüyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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