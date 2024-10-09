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        Tekirdağ'da asayiş

        Çorlu ilçesinde evinde ruhsatsız tabanca ele geçirilen zanlı gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.10.2024 - 11:08 Güncelleme: 09.10.2024 - 11:08
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        Tekirdağ'da asayiş
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        Çorlu ilçesinde evinde ruhsatsız tabanca ele geçirilen zanlı gözaltına alındı.

        İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Yenice Mahallesi'nde F.A'nın evinde ruhsatsız tabanca bulundurduğu bilgisi üzerine çalışma başlattı.

        Evinde yapılan aramada ruhsatsız tabanca ve 15 fişek ele geçirilen şüpheli gözaltına alındı.

        - Üst aramasında uyuşturucu ele geçirildi

        Çerkezköy ilçesinde üst aramasında uyuşturucu ele geçirilen zanlı gözaltına alındı.

        İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Atatürk Mahallesi'nde şüphe üzerine M.T'yi durdurdu.

        Üst aramasında bir miktar uyuşturucu ele geçirilen zanlı gözaltına alındı.

        - Ruhsatsız tabanca ele geçirildi

        Hayrabolu ilçesinde bir şüphelinin üst aramasında ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

        İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Karabürçek Mahallesi'nde şüphe üzerine N.B'yi durdurdu.

        Üst aramasında ruhsatsız tabanca ele geçirilen şüpheli gözaltına alındı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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