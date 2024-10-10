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        Tekirdağ'da jandarma ekiplerince KADES uygulaması tanıtılıyor

        Tekirdağ'da jandarma ekipleri, aile içi şiddetle mücadele ve Kadın Destek Uygulaması (KADES) hakkında bilgilendirme çalışması yaptı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.10.2024 - 16:29 Güncelleme: 10.10.2024 - 16:29
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        Tekirdağ'da jandarma ekiplerince KADES uygulaması tanıtılıyor
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        Tekirdağ'da jandarma ekipleri, aile içi şiddetle mücadele ve Kadın Destek Uygulaması (KADES) hakkında bilgilendirme çalışması yaptı.

        İl Jandarma Komutanlığı Aile İçi Şiddetle Mücadele ve Çocuk Kısım Amirliği ekipleri, KADES uygulamasının tanıtım ve bilgilendirme faaliyetlerini sürdürüyor.

        Ekipler, Çerkezköy'ün Kızılpınar Mahallesi'nde bir iş yerinde 150 kişiye aile içi şiddetin önlenmesi konusunda bilgi verdi.

        KADES'in amaçları ve kullanımını anlatan ekipler broşür dağıttı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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