Tekirdağ'ın Ergene ilçesinde açılan gençlik merkezi lise öğrencilerine tanıtıldı.

Ergene Gençlik ve Spor Müdürü Şenol Doğramacı, AA muhabirine, Ergene Mustafa Aslan Gençlik Merkezi'nin tanıtımının, ilçedeki 7 farklı lisede gerçekleştirildiğini söyledi.

Gençlerin kişisel ve sosyal gelişimlerini desteklemek, yeteneklerini keşfetmelerine olanak sağlamak ve sosyal hayata katılımlarını artırmak amacıyla kurulan merkezin, ilçedeki gençlere hizmet edeceğini belirten Doğramacı, yapılan tesisin bölge için güzel bir adım olduğunu kaydetti.