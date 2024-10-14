Tekirdağ'da öğrenciler siber suçlara karşı bilgilendirildi

Ekipler, Mehmet Serez Sosyal Bilimler Lisesinde öğrencileri güvenli ve bilinçli internet kullanımı, siber zorbalık, sosyal medya bağımlılığı, yasa dışı bahis ve teknoloji bağımlılığı konularında bilgilendirdi.

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