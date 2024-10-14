Tekirdağ'da öğrenciler siber suçlara karşı bilgilendirildi
Tekirdağ'da polis öğrencileri siber suçlar konusunda bilgilendirdi.
Tekirdağ'da polis öğrencileri siber suçlar konusunda bilgilendirdi.
İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, "SİBERAY" programı kapsamında çalışmalarını sürdürüyor.
Ekipler, Mehmet Serez Sosyal Bilimler Lisesinde öğrencileri güvenli ve bilinçli internet kullanımı, siber zorbalık, sosyal medya bağımlılığı, yasa dışı bahis ve teknoloji bağımlılığı konularında bilgilendirdi.
Bilgilendirme faaliyetlerinin devam edeceği belirtildi.
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