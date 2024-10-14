Tekirdağ'da üniversite öğrencilerine simülasyon tırında deprem eğitimi verildi

Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi (NKÜ) Coğrafya Bölümü, "Uluslararası Afet Risklerinin Azaltılması Günü" dolayısıyla etkinlik düzenledi.

Etkinlik kapsamında Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi'nin deprem simülasyon tırında öğrencilere deprem eğitimi verildi.

Eğitime katılan öğrencilere simülasyon tırında 6 büyüklüğünde deprem yaşatılırken, depremden korunma yolları ve deprem sonrası yapılması gerekenler anlatıldı.

Coğrafya Bölümü Dr. Öğr. Üyesiİlker Eroğlu, AA muhabirine öğrencilerde deprem bilincini geliştirmek için etkinlikler gerçekleştirdiklerini söyledi.

Depremlere karşı tedbirli olunması gerektiğini belirten Eroğlu, afet öncesi alınacak önlemlerle zararı en aza indirmenin mümkün olduğunu vurguladı.

Eroğlu, Kuzey Anadolu Fay Hattı'nın şiddetli deprem üretme potansiyeli olduğunu ifade etti.

Bina inşa ederken güvenli alanların seçilmesi gerektiğini dile getiren Eroğlu, şunları kaydetti:

"Bina sağlam olsa bile zemin sağlam değilse bina yine yıkılır. Zemin etütlerinin yapılıp, ona göre zeminin sağlam olduğu depreme dayanıklı sahalara yerleşimlerin çekilmesi gerekiyor. Trakya sanayi, nüfus ve ekonomik faaliyetlerin çok yoğun yaşandığı bir yer. Kuzey Anadolu fay hattı hemen önünde geçiyor."