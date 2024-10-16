Tekirdağ'da takside bulunan uyuşturucuyla ilgili 4 şüpheli yakalandı
Tekirdağ'da takside bulunan uyuşturucuyla ilgili 4 şüpheli gözaltına alındı.
Tekirdağ'da takside bulunan uyuşturucuyla ilgili 4 şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ticaretini önlemeye yönelik çalışmalarını sürdürüyor.
Ekipler, şüphelendikleri bir taksiyi TOKİ uygulama noktasında durdurdu.
Araçta yapılan aramada 728 uyuşturucu hap ele geçirildi. Ekipler araçtaki M.K, N.K, M.K. ve K.C'yi gözaltına aldı.
Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.
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