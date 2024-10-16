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        Tekirdağ'da restoran sahibini bıçakla yaralayan şüpheli tutuklandı

        Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde restoran sahibinin bıçaklanmasına ilişkin gözaltına alınan 7 şüphelinden 1'i tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.10.2024 - 11:51 Güncelleme: 16.10.2024 - 11:55
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        Tekirdağ'da restoran sahibini bıçakla yaralayan şüpheli tutuklandı
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        Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde restoran sahibinin bıçaklanmasına ilişkin gözaltına alınan 7 şüphelinden 1'i tutuklandı.

        İddiaya göre, restoranda müşteri olarak bulunan A.S'nin yüksek sesle konuşması üzerine işletme sahibi T.T'nin uyarısı üzerine ikili arasında tartışma çıktı.

        Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine A.S. T.T'yi bıçakla yaraladı.

        Haber verilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Olaya ilişkin gözaltına alınan 7 şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

        Şüphelilerden A.S. çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı, diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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