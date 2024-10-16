Tekirdağ'da restoran sahibini bıçakla yaralayan şüpheli tutuklandı

Haber verilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

İddiaya göre, restoranda müşteri olarak bulunan A.S'nin yüksek sesle konuşması üzerine işletme sahibi T.T'nin uyarısı üzerine ikili arasında tartışma çıktı.

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