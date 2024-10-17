Tekirdağ'da kaçakçılık operasyonunda 4 zanlı yakalandı
Tekirdağ'da düzenlenen kaçakçılık operasyonunda 4 şüpheli gözaltına alındı.
Tekirdağ'da düzenlenen kaçakçılık operasyonunda 4 şüpheli gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince kente kaçak cep telefonu getirilerek piyasaya sürüleceği bilgisi üzerine çalışma başlatıldı.
Bu kapsamda Çerkezköy ilçesindeki bir eve düzenlenen operasyonda, 58 cep telefonu, ruhsatsız tabanca ele geçirildi.
Olayla ilgili evde bulunan C.S, B.K, T.S. ve S.S. gözaltına alındı.
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