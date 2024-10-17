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        Tekirdağ'da kaçakçılık operasyonunda 4 zanlı yakalandı

        Tekirdağ'da düzenlenen kaçakçılık operasyonunda 4 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.10.2024 - 12:57 Güncelleme: 17.10.2024 - 13:34
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        Tekirdağ'da kaçakçılık operasyonunda 4 zanlı yakalandı
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        Tekirdağ'da düzenlenen kaçakçılık operasyonunda 4 şüpheli gözaltına alındı.

        İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince kente kaçak cep telefonu getirilerek piyasaya sürüleceği bilgisi üzerine çalışma başlatıldı.

        Bu kapsamda Çerkezköy ilçesindeki bir eve düzenlenen operasyonda, 58 cep telefonu, ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

        Olayla ilgili evde bulunan C.S, B.K, T.S. ve S.S. gözaltına alındı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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